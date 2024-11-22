指揮大師來台駐團 指導長榮交響樂團

「這是新的旅程的開始，雙方開啟無限可能的開始。」世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）昨天宣布擔任張榮發基金會所屬長榮交響樂團的「駐團藝術家」，雙方將先展開為期兩年的合作計畫，包括定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。

「古典音樂是我的宗教，樂譜就是我的聖經。」梵志登表示，古典音樂沒有國界，自己來到亞洲「就像回到自己的家」，而長榮樂團是一個年輕卻充滿動力的樂團，「我喜歡建造樂團，引領他們從充滿潛力到有影響力」。

梵志登出生於荷蘭阿姆斯特丹，獻身樂壇達四十年，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包括維也納愛樂、柏林愛樂等，今年甫卸任紐約愛樂樂團及香港管弦樂團的音樂總監。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，去年冬天起就積極邀請大師駐團，五月簽約，明年正式啟動。相信藉由此次合作，為長榮交響樂團開啟新的旅程，也為台灣的古典樂團注入新活水。

談到和長榮樂團合作的關鍵，梵志登表示，長榮交響樂團有長期奠定的良好基礎，而張榮發基金會除了長榮交響樂團外，還設立了長榮海事博物館，同時也進行各項文教公益業務。自己跟張榮發基金會的價值和理念相當契合。

為讓樂迷搶先聆聽，雙方今天將於高雄衛武營音樂廳、廿五日於台北國家音樂廳，舉辦「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會。

長榮交響樂團也同步邀請日本小提琴家庄司紗矢香，擔任小提琴協奏，二場音樂會的票券皆已銷售一空。