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「台灣漫遊錄」奪美國國家圖書獎 楊双子：為答台灣人是什麼人而寫
第七十五屆美國國家圖書獎於美國時間廿日晚間在紐約舉行，台灣作家楊双子「台灣漫遊錄」英文版Taiwan Travelogue，獲得翻譯文學大獎，譯者為金翎，這也是第一本台灣文學作品獲得美國國家圖書獎。
楊双子上台領獎時表示「我書寫是為了回答台灣人究竟是什麼人；我書寫過去，是為了走向台灣的未來。」文化部長李遠也在第一時間向作者和譯者道賀。
出版此書的春山出版社表示，「台灣漫遊錄」是一本以一九三八年日治時期為背景的小說，展現卅年代的台灣社會景象。
楊双子表示，一百年前就有台灣人說「台灣是台灣人的台灣」，今天的台灣人也依然說這句話，然而我們對話的對象並不相同，一百年前對日本人這麼說，現在對中國人說。台灣一直都在面對強大、具侵略性的國家，與此同時，台灣人內部的國家認同、族群認同也相當複雜。對自己而言，「我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人，我書寫過去，是為了走向台灣的未來。」
在美國出生、台灣長大的金翎表示，英譯本「台灣漫遊錄」是本探討翻譯文學本質的翻譯文學著作，希望藉此鼓勵英語翻譯更注重於展現原文的精神意涵，而非將故事「西方化」。
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