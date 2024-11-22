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腸病毒肆虐 南2都打疫苗無補助

聯合報／ 記者宋原彰吳淑玲／連線報導
高雄仍未有任何腸病毒疫苗補助，議員指家長對疫情恐慌，也對停班課備感壓力，陳其邁（左）回應高市衛生局會先估算經費，優先針對弱勢家庭補助。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄仍未有任何腸病毒疫苗補助，議員指家長對疫情恐慌，也對停班課備感壓力，陳其邁（左）回應高市衛生局會先估算經費，優先針對弱勢家庭補助。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市10月27日起1周高達78班因腸病毒疫情停課，短短2個月內因腸病毒停課的班級暴增3.4倍，議員指部分縣市對腸病毒71型已陸續補助施打疫苗，高雄卻無。疫苗需接種2劑，約花費8千至1萬2千元，家長不僅對疫情恐慌，對停班課備感壓力，經濟更是負擔，市長陳其邁承諾估算經費，優先補助弱勢家庭。

陳其邁答詢表示，腸病毒71型疫苗可預防嚴重後遺症，市府將向疾管署反映，考量普遍施打疫苗的可行性，也對疾病流行狀況制定指引標準供地方政府參考，亦責成衛生局評估預算，優先補助弱勢家庭。

台南市長黃偉哲說，目前腸病毒流行大宗和施打的腸病毒疫苗不同種，會視流行型別考慮。

腸病毒71型疫苗去年7月起開放施打，分為安羅特和高端2款，施打對象為2月大至6歲兒童，每劑3600元至4300元不等，平均需接種2至3劑，家長須自費8千至1萬2千元；高市議員吳銘賜昨質詢表示，高市未補助施打腸病毒71型疫苗，連補助都要跟民眾斤斤計較，誰敢生小孩？建議0至6歲嬰幼兒應補助一半費用，減輕家長負擔。

據統計，高市8月30日至9月3日全市有23班因腸病毒停課，10月27日起1周內暴增為78班停課，短短2個月停課數暴增3.4倍，11月10日至16日單周腸病毒門急診達2334人次，較上一周略升。

台南市議員陳怡珍也指出，台南今年1月至11月9日，腸病毒健保門急診共4萬869就診人次，較去年同期增加28.4％，全市累計779班停課，較去年同期增加93.3％，顯示疫情嚴峻，但疫苗自費價格太高，要求應納入公費施打。

社工翁弘育說，去年底家裡2個孩子自費施打71型腸病毒疫苗，要價2萬多元，小孩前2周也確診腸病毒，父母需輪流請假照顧，政府若能擴大補助，家長能更安心。三寶爸鄭先生說，疫苗所費不貲，樂見政府補助。

新北市去年5月起即提供低收、中低收入戶3歲以下嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗，台北、桃園今年起也陸續補助低收入戶嬰幼兒接種，嘉義縣鹿草鄉推出0至6歲嬰幼兒，父母一方設籍滿6個月就補助接種，高雄、台南則未補助。

停課 疫苗 腸病毒

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