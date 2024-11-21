全台五分之一人因家庭照顧工作受影響 專家籲：打造友善職場

台灣明年將迎來超高齡社會，除了少子化、人口老化問題，還面臨嚴峻的缺工潮。不過，全台有五分之一的人因為照顧失能的家人，面臨「離職照顧」抉擇，工作受到影響。英國專家指出，打造照顧者的友善職場，將是企業永續的重點，可減少社會及家庭照顧的成本，創造多贏局面。

中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）邀請Prof. David Grayson分享「照顧不離職：雇主如何支持員工」，這位英國克蘭菲爾德大學管理學院企業責任名譽退休教授、英國家總（Cares UK）前理事長葛瑞森表示，社會變遷及人口結構改變，使企業必須重新思考打造友善職場的必要性。

葛瑞森指出，對企業端來說，人才難尋，要留住人才更難；大部分面臨照顧問題的員工，都已經是主管職，公司人資應該想辦法提出「職務再設計」，當他們被迫成為照顧者時，可以有彈性工時，或是暫時離職後，有機會再回到職場。

葛瑞森強調，政府與企業應該共同營造友善職場環境，協助家庭照顧者可以安心留在職場，繼續發揮價值。要做到「照顧不離職」，企業環境應協助員工願意說出需求，有機會提早介入並進行職務再設計，排除工作上的障礙，也做好家庭照顧安排。

他以英國的家庭照顧者相關服務政策為例，各商會、工業總會等團體成立聯盟，互相商討「如何照顧不離職」的對策，針對雇主該如何支持員工提出解決辦法，確保員工能獲得必要的支持。甚至，員工可以提出建議與雇主協商，主動爭取勞動權益。

葛瑞森認為，員工照顧離職對企業是莫大的損失，尤其這群人都已經是主管職。他分享，美國每年花費2.8億美元經費重新培訓員工，加拿大在職照顧者一年因照顧減少工時造成1.3億美元的產能損失。其實，企業只要做一點改變，不需要多花錢，就可以留住員工、增加產值，且不會造成勞動力短缺及經濟損失等社會問題。

明年許多企業都要交出永續報告書，葛瑞森表示，各企業都要藉這個機會好好思考，如何打造友善職場、降低員工照顧離職的風險，這也是企業永續經營必要關鍵。