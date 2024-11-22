補充保費改革 專家籲公平

健保署長石崇良昨宣布二年內完成「健保法」修法，補充保費費率調整除與一般費率調整脫鉤，個別收費項目也將各自訂定費率。專家表示，不反對補充保費，但若不同補充保費收入來源有不同費率，需注意公平性，避免引發民眾轉換所得名目等亂象。

台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋說，健保一般保費以薪資作為計算基礎，而補充保費依來源可分勞動收入與資本報酬，研判健保署推動補充保費差別費率，是希望避免勞動收入被多收取補充保費，但此作法需審慎評估。

「補充保費各類別費率尚未出爐，難評估實際影響範圍。」韓幸紋說，若以資本報酬費率高、勞動收入費率低為基礎思考，預期出現「效率、公平性」疑慮，而同一所得因來源不同，就被課以不同稅率，恐違反公平原則，同時還會誘使民眾改變行為，如變更所得名目，把資本報酬設法改為薪資所得，不僅造成效率損失，也可能連帶影響政府稅收。

韓幸紋說，重課補充保費可能帶來負面效果，讓投資人不願投資台灣，如過去政府課徵富人稅，股利租稅負擔提高，但實際上領取股利者多為大股東，不少人負擔增加，選擇不再投資台灣；建議補充保費若要調整須兼顧各族群溝通，考量對整體經濟、稅制衝擊，以免花二年修法，上路後又要調整，政策穩定性不足。

醫改會執行長林雅惠說，健保預計從股票族、包租公等族群下手，但補充保費有不少逃費方式，如調查高達九成租金沒有申報紀錄，且現行申報方式無法有效勾稽，恐讓地下收租更盛行，衛福部應跟財政部討論，避免為健保「開源」帶來反效果。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，調整補充保費個項目脫鉤等是方向錯誤」，補充保費收的股利都是「散戶」，大戶當沖沒有被課徵。