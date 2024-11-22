健康你我他／逗中風母開心 使出壓箱絕活

父親英年早逝，留下目不識丁的母親，替人洗衣養活我們五兄妹，所以在我們心中，母親就是全家的「至寶」。

「您養我小，我養您老」，從軍中退休後，我便陪著年近80的母親返鄉探親，爾後每年都會帶她出國旅遊，讓她盡享美食、盡賞美景，看到母親開心，我就開心。

平常兄妹也會陪母親打打小牌，故意輸給她，不但逗得母親樂呵呵，更可以防止失智，真是一舉兩得。閒聊時，母親總會反覆的講述陳年往事，我總是聽得津津有味，讓她綻放笑容，全家也因此充滿了喜悅。

母親本性仁慈溫厚、少動怒，但是85歲中風後，性情為之大變，當我們請來的外籍看護剛踏進家門，就被她喝斥驅退，嚇得外籍看護直打哆嗦，因為母親認為她中風了，我們就嫌棄她，找個外人來照顧，因此十分生氣，幾經解釋、安撫，才同意由外籍看護協助照顧。

中風後的母親不良於行必須坐輪椅，從此不但少了笑聲，人也變得沉默寡言，於是我便拿出說、學、逗、唱的絕活逗她開心，並反覆說著那些她曾說過的陳年往事，激發她的動力，讓她不至有孤獨感。

「老小、老小」，人老了就會返老還童，像小孩要人哄、要人疼，只要將其當成小寶貝般的照護，就不會覺得累了。家有一老如有一寶，母親就是我家的小寶貝，更是我家的「至寶」。