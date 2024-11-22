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冬季陰莖 天冷會縮小？恐影響性功能

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

近期天氣快速變化，氣溫降低，男性恐面臨「冬季陰莖」現象，也就是男性生殖器官尺寸因天冷而縮小，影響性功能表現。「紐約郵報」報導，英國醫師葛蘭特（Donald Grant）表示，低溫環境下，男性生殖器會自動收縮，以保留身體熱量，但會使血液循環受阻，陰莖尺寸因此縮小，縮小幅度甚至高達50%，同時可能導致勃起困難。

台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜指出，「冬季陰莖」是一種物理現象，也是一種生理現象，天冷時，人體為了保暖，血管就會收縮，男性生殖器附近的血管也會收縮，從外觀看起來就會縮小。

「不僅是生殖器，男性陰囊皺摺也具有調節溫度作用。」陳煜說，陰囊皺摺會維持睪丸溫度低於中心體溫約3至5度，以保持精蟲活動，當冬天氣溫下降，陰囊皺摺不需調節溫度，皺摺就會較為緊密。

冬季陰莖會造成勃起時，生殖器比平時縮水嗎？陳煜說，應該不會，冬季陰莖是一時的現象，當回到室內等溫暖環境，這情形就會消失，或是陰莖勃起血管充血時，仍可恢復到原先勃起狀態。但對有勃起功能障礙者來說，冬季陰莖確實會使勃起更加困難。

陳煜說，許多年長男性受到年齡、三高、吸菸等影響，多有勃起功能障礙；年輕男性也受到熬夜、工作壓力、三高等影響，早早出現勃起功能障礙，因此患者人數逐年增加。依統計，40歲左右男性患有勃起功能障礙者約10至15%，50到60歲患者為40至50%，其中約8成是輕度，60歲患者約60%，70歲患者約70%。

在冬天男性想在性生活表現好，陳煜建議，首要維持舒適的室內溫度不宜太冷，以免陰莖勃起困難、性愉悅降低；其次，好好經營伴侶關係；三是維持良好的性生活環境。

陳煜指出，若已有勃起功能障礙者，應盡速就醫，經給予藥物都可以獲得很好的治療，但重要的是，平時應避免吸菸、遠離三高，紓解壓力等。

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