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夜尿吃蓮子、南瓜有效？ 勿信網路偏方

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。圖／AI生成
強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。圖／AI生成

據統計，近四成台灣人有夜尿困擾，卻拖了一年以上才就醫。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，網路流傳食用蓮子、南瓜、芋頭等食物，或按摩穴道可以解決夜尿問題，這些都是錯誤方式，可能加重腎臟的負擔。

查岱龍說，以國人40歲以上近四成盛行率換算，夜尿人口約720萬人。不少民眾有夜尿煩惱，第一時間卻是上網搜尋改善方法，但網路平台的錯誤訊息高達40%，提醒民眾別迷信網路偏方，應由專業泌尿專科醫師診斷，並透過合適的治療方式解決根本問題。

根據國際尿失禁防治協會定義，因強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。查岱龍指出，夜尿症的成因複雜，除了膀胱泌尿疾病外，也可能是其他共病的隱憂，並非單一器官運作出狀況。

夜尿症主要分為「夜間多尿」與「夜間頻尿」，臨床觀察，近九成夜尿患者都屬於「夜間多尿」的情況，主要成因為腦下垂體功能退化，使大腦分泌「抗利尿激素」不足，無法正常排出體內水分。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素」分泌也跟著減少，導致睡眠期間產生過多的尿液，不停起床上廁所，影響睡眠品質，也提高罹患癌症、糖尿病、高血壓、心血管及腦血管疾病的風險。

蒙恩指出，許多有睡眠問題的民眾，常見主要原因為夜間排尿，只要一個晚上起床上廁所超過2次，就應立即就醫。有些人不認為夜尿症是疾病，通常是因為頻繁起床上廁所打擾到枕邊人，或是嚴重失眠才就診，但延誤就醫，可能讓慢性病提早報到，甚至發生腦部退化疾病。

夜尿治療或緩解7招

1. 白天多運動，把身體水分排出。

2. 睡前少滑手機，藍光恐影響抗利尿激素分泌。

3. 晚餐後少吃水分多的水果，減少喝水。

4. 少吃辛辣食物或含咖啡因的飲品，易刺激膀胱。

5. 冬天排汗量較少，一天控制在1500至2000ml的水量。

6. 看診檢查評估，口服抗利尿激素藥物補充。

7. 做好慢性病控制，檢查是否有糖尿病、睡眠呼吸中止症等疾病。

廁所 睡眠 網路

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