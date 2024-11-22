健康主題館／冬天禦寒穿搭 洋蔥式最保暖

● 手腳冰冷是正常現象，勿過度擔憂

● 冬季血壓易上升，要監測血壓、注意飲食

秋末冬初，許多人開始出現手腳冰冷狀況，即使穿了很厚的衣物仍感到冷吱吱，稍一不慎，不僅容易著涼感冒，甚至易引起心血管疾病發作。台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，台灣冬天是高血壓好發的季節，建議民眾要做好保暖禦寒措施，並多加注意有無胸悶等心血管疾病徵兆。

衣著保暖是最主要的防寒方式。王宗道指出，台灣民眾家中比較少裝設暖氣，冬天一到，有時室內溫度也很寒冷，雖然民眾在家中會活動或運動，身體會變熱，但若脫下衣服沒再穿上，就容易著涼感冒，建議在室內可採取多層次的「洋蔥式」穿搭，在運動流汗後，身體逐漸變冷時，再把衣服穿上保暖。

天冷會使人體血管收縮，導致血壓升高。王宗道表示，10月下旬開始，醫院門診觀察到血壓不穩定的病人數量增加，因此提醒民眾即使在室內，也要留意身體感到寒冷時，是否出現「胸悶」症狀。胸悶可反映出潛藏的心血管狹窄問題，尤其原有血管狹窄的民眾，在氣溫驟降時症狀會加劇，必須盡速就醫治療，避免心肌梗塞等心血管疾病發生。

泡湯泡澡 10分鐘為上限

冬天泡湯、泡澡是一大享受，也能保暖禦寒。王宗道提醒，泡湯或泡澡時間不宜太長，以10分鐘為上限，否則身體浸泡在熱水中過久，恐會導致血管擴張、血壓降低。而泡完澡要離開浴室前，應先做好保暖，將衣物穿戴完整；泡湯要站起來時，則要握緊扶手，以避免血壓瞬間降低，發生暈倒、溺斃的危險。

王宗道說，冬天出現手腳冰冷狀況時，其實不必太過擔心，「手腳冰冷是血管收縮的正常表現，可避免散熱，將體內熱能集中在身體中心。」有些人先天血壓偏低、體重過瘦，或高血壓病人服用降血壓藥物，也會導致手腳冰冷，建議民眾天冷時可多測量血壓，早上起床、晚上睡前各測量一次，且確保血壓控制在收縮壓130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱以下，如有異常時，應就醫檢查。

來碗羊肉爐、麻油雞、薑母鴨「補身體」，也是常見的食療保暖方法。台大醫院北護分院營養師簡妙凌說，依中醫食療理論，老薑、麻油等熱性食材，烹調成麻油雞、薑母鴨等熱性食物，可讓身體達到產熱、禦寒效果，不過，在吃鍋的同時，要注意熱量的攝取，可多添加蔬菜食用，肉類則建議去皮吃，熱量較低。

冬天少冷飲 改喝溫開水

冬季高血壓容易飆升，簡妙凌指出，高血壓病患飲食應多注意，與親友吃火鍋時，務必要減少食用加工食品的火鍋料及沾醬，以免吃下超過每日鈉攝取量2400毫克上限，反而加重病情。為了禦寒，建議民眾冬天要盡量減少冷飲攝取，飲水可改喝溫開水。