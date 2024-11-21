健保署提補充保費差別費率制 學者憂公平、效率2大疑慮

為解健保財務危機，健保署長石崇良昨宣布二年內完成「健保法」修法，補充保費費率調整除與一般費率調整脫鉤，而高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入6項各別訂定費率。專家表示，不反對補充保費，但若不同補充保費收入來源有不同費率，需注意公平性，避免引發民眾轉換所得名目等亂象。

補充保費依來源可分勞動收入與資本報酬。台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋表示，一般保費以薪資為計算基礎收費，研判健保署推動補充保費差別費率的初衷，是希望避免勞動收入被收取補充保費，不讓民眾被剝二層皮，但此作法需審慎評估。

韓幸紋說，目前健保署公布的方案內容資訊有限，補充保費各類別費率尚未出爐，難評估實際影響範圍，若以資本報酬費率高、勞動收入費率低為基礎思考，預期會有「效率、公平性」2大疑慮，同一所得因來源不同，就要課以不同稅率，恐已違反公平原則，同時還會誘使民眾改變行為，例如變更所得名目，把資本報酬設法改為薪資所得，不僅造成效率損失，也可能連帶影響政府稅收。

本次健保署提出補充保費差別費率制，主要針對民眾保費，未提到雇主保費如何調整。韓幸紋說，若雇主補充保費費率受影響而調升，實務上恐會轉嫁由員工負擔，相對低薪的民眾，因無力與雇主談判，所受影響較大，相對高薪的族群，因就業選擇多元，雇主擔心員工一走了之，較不敢轉嫁保費成本。

「重課補充保費，可能帶來負面效果，讓投資人不投資台灣。」韓幸紋說，104年政府課徵富人稅，股利的租稅負擔提高，實際上領取股利者多為大股東，本身選擇多、移動性高，不少人因負擔增加，選擇不再投資台灣，寧願「不當台灣人」，也不要被課以重稅，補充保費若要調整，必須兼顧各族群的溝通，考量對整體經濟、稅制的衝擊，以免花了2年修法，上路後又要調整，讓政策穩定性不足。

另外，在補充保費收取上，政府及各界常認為，都是有錢人在繳費。韓幸紋說，實務上並非補充保費收費對象都是富人，在不採結算方式計算的情況下，懂得拆分所得的民眾，會將每筆所得壓在補充保費計算基準的2萬元以下，若比數累加金額相當可觀，反觀不諳計算細節的民眾，反而被課以費用。