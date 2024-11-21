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兩次巧妙緣分 長榮樂團聘指揮大師梵志登為駐團藝術家

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
張榮發基金會所屬長榮交響樂團宣布自明年起禮聘世界級指揮家一梵志登大師（Jaap van Zweden）（右）擔任「駐團藝術家」。宣告記者會上，張榮發基金會執行長鍾德美代表樂團送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。他開心表示要放在書房中好好欣賞。記者曾吉松／攝影
張榮發基金會所屬長榮交響樂團宣布自明年起禮聘世界級指揮家一梵志登大師（Jaap van Zweden）（右）擔任「駐團藝術家」。宣告記者會上，張榮發基金會執行長鍾德美代表樂團送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。他開心表示要放在書房中好好欣賞。記者曾吉松／攝影

「這是新的旅程的開始，雙方開啟無限可能的開始。」世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）今天宣布擔任張榮發基金會所屬長榮交響樂團的「駐團藝術家」。雙方將先展開為期兩年的合作計畫，包括1年20場的定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。「古典音樂是我的宗教，樂譜就是我的聖經。」他表示，古典音樂沒有國界，他來到亞洲「就像回到自己的家」，而長榮樂團是一個年輕卻充滿動力的樂團，「我喜歡建造樂團，引領他們從充滿潛力到有影響力」。

梵志登出生於荷蘭阿姆斯特丹，獻身樂壇達40年，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包括維也納愛樂、柏林愛樂、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、洛杉磯愛樂、倫敦交響樂團等，其在短時間內提升樂團水平的深厚功力，讓樂壇印象深刻。梵志登今年卸任紐約愛樂樂團及香港管弦樂團的音樂總監。張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮交響樂團得知後，去年冬天起積極邀請大師駐團，五月簽署合約，明年正式啟動。

鍾德美表示，相信藉由此次合作，為長榮交響樂團開啟新的旅程，也為台灣的古典樂團注入新活水。梵志登未來是否會成為長榮交響樂團的音樂總監？她表示「樂觀期待」。

談到和長榮樂團合作的關鍵，梵志登表示，曾多次觀賞長榮交響樂團的演出影片，發現他們有長期奠定的良好基礎。而張榮發基金會除了長榮交響樂團外，還設立了長榮海事博物館，同時也進行各項文教公益業務。他和妻子也創辦了一個迄今有25年歷史的關懷自閉症兒童基金會—帕帕基諾基金會，除了支援自閉症兒童的家庭，也媒合音樂治療師提供音樂治療。他認為自己跟張榮發基金的價值和理念也相當契合，「這促使我一定要跟長榮交響樂團合作的決心。」

為讓樂迷搶先聆聽，雙方22日於高雄衛武營音樂廳、25日於台北國家音樂廳，舉辦「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會，演出曲目包括貝多芬「第七號交響曲」、莫札特「費加洛婚禮」序曲以及貝多芬「D大調小提琴協奏曲」。該團也同步邀請日本小提琴家，同時曾獲帕格尼尼大賽金獎得主的庄司紗矢香，擔任小提琴協奏，二場音樂會的票券皆已銷售一空。

簽下世界頂尖指揮梵志登為「駐團藝術家」，長榮交響樂團創下國內樂團與國際大師合作的天花板。張榮發基金會執行長鍾德美分享雙方簽約時的奇妙緣分。梵志登四月選定貝多芬「貝多芬第七號交響曲」作為他和長榮合作音樂會的曲目。鍾德美跟他見面前兩天，長榮海運「EVER MAX長極輪」首航影片剛發布，見面時她放這部影片給梵志登欣賞，他聽到背景音樂時笑了出來，因為這正是他選定的音樂會曲目。今天的宣告記者會上，長榮也送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。他開心表示要放在書房中好好欣賞。

此外，梵志登的經紀人李先生，四月和長榮洽談合作時，某天晚上在米蘭攔了一輛計程車前要去斯卡拉歌劇院。計程車司機想在車上放Youtube頻道的歌劇音樂讓他欣賞，沒想到搜尋到的第一支影片，正是長榮交響樂團演奏的「鄉間騎士」。司機還問經紀人：「你認識這個樂團嗎？演奏很好聽。」經紀人回答「我正在跟他們談合作」。鍾德美認為，兩次巧合是「緣分的巧妙安排」。

「我就像偵探一樣，保持積極的態度，挖掘樂團的長處與潛力。」談到與長榮交響樂團的合作，梵志登表示，希望能和樂團建立和家人一樣的緊密關係。此次合作音樂會，一周排練六首交響曲，從貝多芬、馬勒到柴可夫斯基。因他希望透過不同種類的樂曲，去挖掘長榮樂團的特色，也讓彼此互相了解。「如果不創造新的音樂，再經典的舊音樂都會死掉。」梵志登表示，領軍紐約愛樂時，他演出至少四十首當代作曲家的作品。他也希望跟台灣的年輕作曲家合作，期待他們為樂團創造新的音樂。

張榮發基金會所屬長榮交響樂團宣布自明年起禮聘世界級指揮家一梵志登大師（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。記者曾吉松／攝影
張榮發基金會所屬長榮交響樂團宣布自明年起禮聘世界級指揮家一梵志登大師（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。記者曾吉松／攝影

交響樂團 長榮 音樂會

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