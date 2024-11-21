兩次巧妙緣分 長榮樂團聘指揮大師梵志登為駐團藝術家

「這是新的旅程的開始，雙方開啟無限可能的開始。」世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）今天宣布擔任張榮發基金會所屬長榮交響樂團的「駐團藝術家」。雙方將先展開為期兩年的合作計畫，包括1年20場的定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。「古典音樂是我的宗教，樂譜就是我的聖經。」他表示，古典音樂沒有國界，他來到亞洲「就像回到自己的家」，而長榮樂團是一個年輕卻充滿動力的樂團，「我喜歡建造樂團，引領他們從充滿潛力到有影響力」。

梵志登出生於荷蘭阿姆斯特丹，獻身樂壇達40年，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包括維也納愛樂、柏林愛樂、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、洛杉磯愛樂、倫敦交響樂團等，其在短時間內提升樂團水平的深厚功力，讓樂壇印象深刻。梵志登今年卸任紐約愛樂樂團及香港管弦樂團的音樂總監。張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮交響樂團得知後，去年冬天起積極邀請大師駐團，五月簽署合約，明年正式啟動。

鍾德美表示，相信藉由此次合作，為長榮交響樂團開啟新的旅程，也為台灣的古典樂團注入新活水。梵志登未來是否會成為長榮交響樂團的音樂總監？她表示「樂觀期待」。

談到和長榮樂團合作的關鍵，梵志登表示，曾多次觀賞長榮交響樂團的演出影片，發現他們有長期奠定的良好基礎。而張榮發基金會除了長榮交響樂團外，還設立了長榮海事博物館，同時也進行各項文教公益業務。他和妻子也創辦了一個迄今有25年歷史的關懷自閉症兒童基金會—帕帕基諾基金會，除了支援自閉症兒童的家庭，也媒合音樂治療師提供音樂治療。他認為自己跟張榮發基金的價值和理念也相當契合，「這促使我一定要跟長榮交響樂團合作的決心。」

為讓樂迷搶先聆聽，雙方22日於高雄衛武營音樂廳、25日於台北國家音樂廳，舉辦「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會，演出曲目包括貝多芬「第七號交響曲」、莫札特「費加洛婚禮」序曲以及貝多芬「D大調小提琴協奏曲」。該團也同步邀請日本小提琴家，同時曾獲帕格尼尼大賽金獎得主的庄司紗矢香，擔任小提琴協奏，二場音樂會的票券皆已銷售一空。

簽下世界頂尖指揮梵志登為「駐團藝術家」，長榮交響樂團創下國內樂團與國際大師合作的天花板。張榮發基金會執行長鍾德美分享雙方簽約時的奇妙緣分。梵志登四月選定貝多芬「貝多芬第七號交響曲」作為他和長榮合作音樂會的曲目。鍾德美跟他見面前兩天，長榮海運「EVER MAX長極輪」首航影片剛發布，見面時她放這部影片給梵志登欣賞，他聽到背景音樂時笑了出來，因為這正是他選定的音樂會曲目。今天的宣告記者會上，長榮也送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。他開心表示要放在書房中好好欣賞。

此外，梵志登的經紀人李先生，四月和長榮洽談合作時，某天晚上在米蘭攔了一輛計程車前要去斯卡拉歌劇院。計程車司機想在車上放Youtube頻道的歌劇音樂讓他欣賞，沒想到搜尋到的第一支影片，正是長榮交響樂團演奏的「鄉間騎士」。司機還問經紀人：「你認識這個樂團嗎？演奏很好聽。」經紀人回答「我正在跟他們談合作」。鍾德美認為，兩次巧合是「緣分的巧妙安排」。