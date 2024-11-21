春節台金機票難搶 第二階段訂位預計在「這時」

114年春節台金航線機票已於昨天下午6時統一開放第一階段訂位作業，縣府為服務鄉親上網訂位，協調5個鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票，總計此次加班機訂位服務共服務54位民眾，有效訂票212張。

縣府表示， 114年春節台金航線機票管制期間自114年1月24日至2月4日止，此波開放訂位共計提供1026架次，95246個座位數，昨天是第一波訂位，另交通部民航局也將針對此次訂位狀況規劃第二階段加班機運能，並預計12月中公告第二階段訂位時間，屆時仍將同步於縣府1樓大廳服務台、金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼等五鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

縣府表示，站在服務鄉親的立場，致力提供優質的服務，將於第2波加班機訂位時間結束後，視訂位情形辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，並據以協調交通部民航局及航空公司於春節前加開班機，務必讓鄉親順利返鄉過年。

縣府提醒有需求鄉親儘速向航空公司訂位購票，如欲搭乘航班客滿，亦可電話或官網線上候補，航空公司將持續進行清票作業，如有清出機位，將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。