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明起轉乾回暖上看28度…下周這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周三冷空氣增強，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北部低溫僅14、15度，預計持續到12月初。聯合報系資料照
下周三冷空氣增強，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北部低溫僅14、15度，預計持續到12月初。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明、後天持續受東北季風影響，但水氣逐日減少，下周日、周一減弱，各地溫度回升，但下周二鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部降溫，北部及東半部也有局部短暫雨。下周三這波冷空氣增強，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北部低溫僅14、15度，預計持續到12月初，但下周四至周五就會逐漸轉乾冷。

氣象署預報員李孟軒表示，明、後天受東北季風影響，氣溫與今天差不多，但水氣逐日減少，桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹、苗栗地區及中南部山區有零星雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有較大雨勢。周六雨區縮小，僅基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區有零星雨。

李孟軒指出，東北季風下周日、周一減弱，溫度回升，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，大台北山區及花東有零星雨。下周二鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，屆時北部及東北部再降溫。

李孟軒表示，下周三這波冷空氣增強，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，且水氣偏多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

溫度方面，他指出，下周二前各地高溫都來有26至28度，下周四至周五清晨將來到最低溫，北部低溫僅14、15度，高溫18至20度 ，中南部低溫僅15至17度、高溫21至23度，但水氣減少轉乾冷，僅東半部有零星降雨，預計影響到12月初。

低溫 冷氣團 東北季風

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