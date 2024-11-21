國人十大死因4項與呼吸系統有關 患者9成因「這習慣」致病

進入冬季，溫度及濕度的劇烈變化，容易刺激呼吸道，引起咳嗽、呼吸困難以及氣喘發作。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，最新的國人十大死因中，有4項與呼吸系統有關，包括肺癌、肺炎、COVID-19和肺阻塞，顯示「呼吸道疾病已經快成為台灣的新國病」。

根據衛福部統計，慢性下呼吸道疾病長年位居國人十大死因，一年造成逾6,000人死亡，其中，慢性阻塞性肺病（COPD）為國人常見的慢性病之一。慢性阻塞性肺病又稱「肺阻塞」、「肺氣腫」，患者會出現咳、痰、喘等症狀，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，縮短壽命。

蘇一峰指出，近年呼吸道疾病與空氣汙染密切相關，民眾保護肺部可以自主預防的就是戒菸及遠離二手菸害。有超過9成的肺阻塞患者都是因為「吸菸」（含二手菸）所引起，建議40歲以上的吸菸者、有肺阻塞家族病史、過度暴露於空氣汙染工作環境的從業人員，應定期做肺功能檢測，且立即戒菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，人稱「孫叔叔」的孫越，曾深受肺阻塞所苦。他的菸齡近38年、每天菸量1包半，於1984年戒菸後加入董氏基金會，但因戒菸戒得太晚而罹患肺阻塞。孫越生前長達10幾年經常肺部反覆感染、高燒、急診住院，每天除遵照醫囑用藥，都要練習肺部復健、拍痰，才得以維持生活品質。

林清麗說，菸齡52年的衛福部前部長陳時中，於2022年參加「戒菸就贏比賽」時曾表示，戒菸永遠不嫌晚，不管吸了多久的菸，晚一天、晚一小時戒菸，多吸一根菸，對身體就多一分傷害。陳時中戒菸期間，把「今天就戒、明天再抽」當座右銘，一步一步達成目標，終於成功戒菸。

台北榮總胸腔部主治醫師周昆達表示，季節變換、空氣汙染、細菌或病毒感染會加重肺阻塞的惡化。冬天各種呼吸道疾病肆虐，民眾應配戴口罩、預防感冒，遠離菸害、空汙、粉塵等危險致病因子。咳、痰、喘等症狀容易與感冒、氣喘混淆，若症狀持續超過3周以上，應安排肺功能檢查，及時發現、及早治療，降低肺阻塞惡化。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康