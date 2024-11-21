肺癌早期偵測計畫奏效 63歲男成功滅癌…五天即順利出院

63歲黃先生有家族肺癌病史，參與漢銘基督教醫院推行的低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，成功及早發現雙側肺部異常，快速轉介到彰基醫學中心胸腔外科治療，手術僅3小時15分鐘，術後恢復良好，第5天順利出院。

漢銘基督教醫院長陳志輝說，院方今年初採購1台全新高速電腦斷層掃描儀─ 低劑量電腦斷層（LDCT），並申請加入「國民健康署肺癌早期偵測計畫」，提供免費且便利的肺癌篩檢服務，只要符合國健署補助資格的民眾，到院諮詢後，就會有健檢中心專業人員的流程指引與協助，當天直接安排檢查。

陳志輝說，新購的電腦斷層掃描儀具極高檢查速度與精準度，若發現異常陽性，也能快速轉介到彰基總院，並由胸腔外科進行後續治療，漢基迄今已成功為275名民眾，提供低劑量電腦斷層掃描的肺癌篩檢服務，並在異常追蹤過程中發現肺癌患者，呼籲有肺癌家族史或長期重度吸菸民眾，務必抽空前來醫院接受肺癌篩檢，以便早期發現病徵，及早治療。

收治病例的彰基醫學中心外科部主任王秉彥表示，黃先生因姊姊為肺癌患者，參與漢基推行的低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫，檢查結果顯示，左上肺及右上肺分別有2.1公分及0.9公分毛玻璃肺結節，在三個月後的電腦斷層追蹤檢查中，病灶未見改善，醫療團隊高度懷疑為雙側原發性肺癌。

在王秉彥建議下，黃先生轉至彰基總院，接受影像導引下的雙側單孔3D胸腔鏡手術，進行左上與右上肺部單元切除，並同步完成淋巴結廓清。最終病理報告證實，他左上及右上肺結節均為第一期肺腺癌；由於發現及治療早期，病情穩定，無需進一步接受化療或標靶治療，只需定期追蹤，黃先生獲知後，表示心情真的是放下了。

王秉彥表示，肺癌已成為國人發病率及死亡率最高的癌症之一，國健署推行的肺癌早期偵測計畫已初步顯現成效。彰基積極響應政策，採用先進的影像導引單孔3D胸腔鏡手術技術，為患者提供微創、安全且高效的治療選擇，有助於提升肺癌患者的存活率及生活品質。