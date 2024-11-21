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東京金魚展來台惹議 動保處：符合規範若虐待仍可罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
主辦方在臉書上貼出宣傳照。圖／擷取自網路
主辦方在臉書上貼出宣傳照。圖／擷取自網路

日本東京知名的金魚展（Art Aquarium）今年底移師台北市展覽，但是遭到動保團體抗議，以藝術之名、不當利用動物。北市動保處獲報後表示，依目前法規，符合策展規範，但已向業者針對金魚飼養空間光線、音量等指南，並強調若涉及虐待動物仍可開罰。

動保處動物救援隊長林庭君表示，在10月得知金魚展演，隨即聯繫策展單位了解內容，不過根據現行法規，總容積30立方公尺以下的水缸展示免經許可，依照策展單位申請符合規範。

林庭君也說，其實現行動物法規及農業部飼養指南，僅有犬貓、鼠兔鳥，魚類尚未納入，像是水族店等也沒有辦法特別要求，只能依一般飼主責任進行規範，因此動保處也邀集魚類專家學者開會研議，提供指南給予策展廠商。

林庭君舉例，針對金魚飼養空間光線、音量及密度等已召開專家學者會議，並將金魚飼養、展出相關建議提供給予策展廠商，並在展期持續進行稽查以確認動物飼養狀況。

不過，林庭君也強調，依照動保法，若有動物因飼養不當或遭受騷擾、虐待、傷害，可依動物所受傷害程度，最重可處2年以下有期徒刑併科20至200萬元罰金，因此若之後業者開展，仍可以現場稽查確保金魚的狀況，若違法仍可開罰。

北市 虐待動物 魚類

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