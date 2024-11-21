快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風天改機票能否獲理賠？保險局釋疑 提醒民眾多檢視附加條款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中之相關風險。圖為華航班機。圖／華航提供
金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中之相關風險。圖為華航班機。圖／華航提供

民眾常因為更改機票時間但卻得不到理賠而有爭議，保險局副局長陳清源今日提醒，必須是要去的地點因天災而無法前往才有理賠，提醒民眾要多檢視附加條款，避免理賠爭議。

金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中之相關風險。保險局統計，旅遊不便險，9月底止，產險業共有355萬件投保旅平險及旅遊不便險，共15.7億元。民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（非由疾病引起的外來突發事故），使其身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生之醫療費用支出風險。

保險局舉例，如出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診接受治療費用風險；或加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往的地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

金管會表示，旅行平安險及旅遊不便保險透過網路即可投保，不出門就可以購買出遊保障，建議民眾多加利用。另外，也再次提醒，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以維護自身權益並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。

保險 出國旅遊 風險

延伸閱讀

VASP管理辦法提前一個月上路 26家業者明年3月底前向金管會完成申請

車禍調解詐保600萬 牛埔幫大哥收押

居服員誤泡致婦人誤飲鹼水 高市衛生局：理賠商討中

驚傳2390萬理賠詐保 台壽保發出四大聲明

相關新聞

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

下班要帶傘了！中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

冬衣拿出來！下周冷空氣挑戰冷氣團等級 氣象署：低溫恐14、15度

下周入秋最強冷空氣報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，下周二受另一波空氣影響，氣溫逐漸下降，北部白天降到22度以下，下...

吳聖宇：下周冷空氣挑戰首波大陸冷氣團 局部恐12度

冬衣、冬被要準備了，下周有一波冷空氣，入秋以來最強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，下周四到周末中北部、東北部、花東...

「蝦皮、全家都有」7、8月期發票千萬獎項還有5張未兌領 是你嗎？

財政部賦稅署統計，到目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。官員表示，兌領期限到明年1月6日，...

東京金魚展來台惹議 動保處：符合規範若虐待仍可罰

日本東京知名的金魚展（Art Aquarium）今年底移師台北市展覽，但是遭到動保團體抗議，以藝術之名、不當利用動物。北...

颱風天改機票能否獲理賠？保險局釋疑 提醒民眾多檢視附加條款

民眾常因為更改機票時間但卻得不到理賠而有爭議，保險局副局長陳清源今日提醒，必須是要去的地點因天災而無法前往才有理賠，提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。