颱風天改機票能否獲理賠？保險局釋疑 提醒民眾多檢視附加條款

民眾常因為更改機票時間但卻得不到理賠而有爭議，保險局副局長陳清源今日提醒，必須是要去的地點因天災而無法前往才有理賠，提醒民眾要多檢視附加條款，避免理賠爭議。

金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中之相關風險。保險局統計，旅遊不便險，9月底止，產險業共有355萬件投保旅平險及旅遊不便險，共15.7億元。民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（非由疾病引起的外來突發事故），使其身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生之醫療費用支出風險。

保險局舉例，如出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診接受治療費用風險；或加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往的地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

金管會表示，旅行平安險及旅遊不便保險透過網路即可投保，不出門就可以購買出遊保障，建議民眾多加利用。另外，也再次提醒，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以維護自身權益並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。