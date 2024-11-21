夜尿困擾720萬人！別迷信食補 小心拖到最後腦部退化

根據統計，將近4成國人有夜尿問題，卻遲遲拖了一年以上才就醫，台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素」分泌減少，在睡眠期間產生過多的尿液，不停起床上廁所，影響睡眠品質，也提高罹患癌症、糖尿病、高血壓、心血管及腦血管疾病的風險。

蒙恩指出，許多有睡眠問題的民眾，主要原因為夜間排尿，只要一個晚上起床上廁所超過2次，就應該就醫治療。有些人不認為夜尿症是疾病，通常是因為頻繁起床上廁所打擾枕邊人，或是嚴重失眠才就診，可能讓慢性病提早報到，甚至發生腦部退化疾病。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，夜尿症的成因複雜，除了膀胱，也可能是其他共病的隱憂。但是不少民眾有夜尿煩惱，第一時間卻是上網搜尋改善方法，但網路平台常有錯誤訊息，錯誤比例高達40%，包括食用蓮子、南瓜、芋頭等食物，或按摩穴道等，均無法解決夜尿問題。

查岱龍說，錯誤訊息不僅讓病人延誤就醫，甚至讓病情加劇，泌尿問題與生活習慣、年齡增長、慢性共病息息相關，還包括人體荷爾蒙。 其中，「抗利尿激素」調節控制尿排出的水量，當這項腦下垂體分泌的荷爾蒙不足時，晚上就會一直有尿意、出現頻尿。

根據國際尿失禁防治協會定義，強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。以國人40歲以上近4成的盛行率換算，夜尿人口約720萬。查岱龍強調，民眾切勿輕忽夜尿警訊，尤其是誤信偏方緩解症狀，錯誤的飲食方式可能加重腎臟負擔。

排尿問題關係到複雜的泌尿系統，以及老化、潛在疾病等因素，並非單一器官運作出狀況。台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔表示，夜間多尿的成因大多來自大腦，例如壓力及腦下垂體逐漸退化，導致抗利尿激素分泌不足，應接受專業治療並調整日常生活，雙管齊下緩解夜尿症狀。

BOX 夜尿該怎麼治療或緩解？

1.白天多運動，把身體水分排出。

2.睡前少滑手機，藍光恐影響抗利尿激素分泌。

3.晚餐後少吃水分多的水果，減少喝水。

4.少吃辛辣食物或含咖啡因的飲品，易刺激膀胱。

5.冬天排汗量較少，一天控制在1500至2000ml的水量。

6.看診檢查評估，口服抗利尿激素藥物補充。

7.做好慢性病控制，檢查是否有糖尿病、呼吸中止症、心臟衰竭等疾病。