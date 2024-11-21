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心臟狂跳要注意！醫曝腦中風機率恐增5倍 失智症風險上升

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院心臟血管內科醫師李威杰提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，不過近年有年輕化趨勢，呼籲民眾應早期控制心律，才能避免心臟衰竭及增加相關失智症風險。記者萬于甄／攝影
奇美醫院心臟血管內科醫師李威杰提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，不過近年有年輕化趨勢，呼籲民眾應早期控制心律，才能避免心臟衰竭及增加相關失智症風險。記者萬于甄／攝影

心臟亂跳、會喘又心悸，當心要注意！奇美醫院心臟血管內科主治醫師李威杰表示，心房顫動是最常見的心房心律不整，容易造成腦中風，中風機率是正常人的3至5倍，死亡率更是正常人2倍以上，而長期心房顫動也會導致心臟衰竭及增加相關失智症風險。

台南一名80多歲阿公因罹患糖尿病多年，但6年前開始反覆發生心律不整，伴隨胸悶、呼吸喘等，診斷確診為心房顫動併心臟衰竭，但藥物治療成效不佳，甚至半年來進出急診5到6次，經醫師評估後，以「脈衝場消融術肺靜脈隔離電燒手術」治療，術後心律總算穩定不再亂跳。

李威杰提醒，心房顫動雖是老化性疾病，大部分發生在50至60歲之間，不過近年有年輕化趨勢，曾治療過最年輕的病人為20多歲男性，體型高壯、但體重破百，平時不愛運動又高熱量飲食，因感到心悸就診，在接受脈腫場消融電燒術後，目前吃藥控制中。

他也說明，心房顫動常見以心導管消融術的治療方法為主，像是射頻燒灼術結合3D立體定位術，或冷凍球囊消融術，然而前者因利用熱能進行燒灼，易影響肺靜脈周圍的正常組織，且手術時間較長，後者雖手術時間短，但針對複雜或難治性的心房顫動病人來說，效果有限。

李威杰提到，近年新的技術「脈衝場消融術」為心房顫動治療上帶來不少潛在的未來優勢，像是降低併發症風險、縮短操作時間、減少熱損傷及更高的成功率等，不過，手術費用預計要等到明年才有機會納入健保自付差額，目前約20至30萬元，未來應會慢慢降價。

李威杰強調，「脈衝場消融術」雖隨著技術成熟與應用普及，不過，仍需更多臨床數據確認其長期效果，因此對於心房顫動病人，傳統消融方法仍是目前常見的治療方式；呼籲民眾早期控制心律，才能避免心臟衰竭，平時可透過智慧型手錶、心率監測器等，掌握自身心律，正常成人心律每分鐘約50至90下，太快太慢都要多加注意。

奇美醫院心臟血管內科團隊引進3D立體定位電燒系統，執行複雜性肺靜脈隔離電燒手術及冷凍球囊消融術，現在更進一步引進新式電燒手術方式「脈衝場消融術」，大大減少手術時間，有效提升病人的安全。記者萬于甄／攝影
奇美醫院心臟血管內科團隊引進3D立體定位電燒系統，執行複雜性肺靜脈隔離電燒手術及冷凍球囊消融術，現在更進一步引進新式電燒手術方式「脈衝場消融術」，大大減少手術時間，有效提升病人的安全。記者萬于甄／攝影

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