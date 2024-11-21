復航生變數…台南直飛胡志明又喊卡 南市府證實：積極爭取復飛

台南市政府今年10月開心宣布促成台南飛胡志明市航線復航，原預計12月12日起復飛，讓不少民眾相當期待，孰料，近期復航計畫又喊卡，南市議員陳怡珍接獲陳情後，向立委陳亭妃反映，陳亭妃已要求交通部與越捷溝通，期盼盡速讓台南復飛越南如期；南市府回應，將盡速確認復飛期程。

越捷航空「台南-胡志明市」航線原訂12月12日起復航，且每周二、四、六共3班次，但傳出越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限問題，沒有達成共識，復航恐生變數，且該航線機票銷售平台也下架暫停銷售，陳亭妃接獲消息後，隨即要求交通部及民航局務必趕緊與越捷溝通。

陳亭妃表示，台南機場是雲嘉南地區最大機場，台南當地許多台商及越南籍新住民都非常仰賴這條航線，若無此航線，民眾只能至台北、台中、高雄搭乘，再轉乘回台南，交通成本相對提高，交通運輸也不方便，且復航時間即將來到，更不能讓已訂票消費者行程權益影響受損。

台南市政府說明，越捷航空通知台灣區總代理並副知台南市政府，因與立榮航空地勤合約條件仍在洽談中，原訂今年12月12日復飛之「台南-越南胡志明市航線」期程延後；越捷航空也向市府表示，將具體提供希望的地勤條件，盡速與立榮地勤完成議約，待合約簽訂完成，會盡速確認復飛期程。

另外，針對越捷航空繼續在官網販售，適用於明年1月1日至5月22日包括「台南-越南胡志明市航線」在內的限時優惠航班機票，經市府向越捷航空查證，截至發稿前尚未獲得回應。後續市府將與交通部、觀光署及駐胡志明市辦事處等，持續協助雙方完成協商，爭取該航線復飛。