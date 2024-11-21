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東京金魚展移師ATT4Fun遭炎上 動保團體籲停辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
主辦方在臉書上貼出宣傳照。圖／擷取自網路
主辦方在臉書上貼出宣傳照。圖／擷取自網路

日本東京銀座知名的金魚展（Art Aquarium）今年11月底首度移師台北市ATT 4Fun，台灣動物平權促進會今天赴ATT 4Fun前抗議，團體指出，展覽以假藝術之名、不當利用動物，早已惡名昭彰，呼籲主辦方停辦。對此，記者致電主辦方，截稿前仍未回應。

動保團體指出，金魚展於2007年首度在東京展出，陸續到其他國家，不過其實在日本當地早以「炎上」，不少民眾批評虐待動物，尤其金魚價格便宜，業者眼中似乎認為是容易淘汰與取代的商品，不料，台灣主辦方仍漠視執意在12月4日邀集網紅宣傳，並傳利用數百隻到千隻的活體金魚。

海豚微笑應援會代表與好好愛牠協會理事長蔡雅芬共同指出，主辦方曾於10月28日聲稱有經過專家學者、參與展場設計與動物照護，但實際並未提到規畫，包含合理調整光照強度與時間，但如何調整、光線的波長、強度、變化頻率等，卻沒有實際作為。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，從近期遊客到東京金魚展拍攝的照片來看，看出在緊迫、不當的展覽方式，只會持續造成金魚身心壓力、生病，甚至是死亡。

魚類獸醫師潘世瑩也說，金魚是一種群居生物，也需要寬敞的空間進行探索和互動，然而，狹小的透明「裸缸」無法滿足金魚的習性，密集且過度的飼養，不僅導致水質惡化而生病死亡、光線造成視網膜受損與日夜周期紊亂等狀況。

動保團體強調，過去20年來，藝術家在創作中使用活體動物愈發省思，2017年紐約古根漢美術館，就因動物福利考量，撤下了三件涉及動物虐待的藝術作品，為此呼籲台灣主辦方停止展覽，也希望名人、網紅KOL不要協助宣傳。

原訂展出的樓層，目前鐵門深鎖。記者邱書昱／攝影
原訂展出的樓層，目前鐵門深鎖。記者邱書昱／攝影

東京 獸醫師 虐待動物

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