腎臟出問題？全台夜尿症患者增加中 醫示警：輕忽恐增癌症風險
網路上的錯誤訊息很多，特別是跟醫療保健相關的訊息一定要問過醫生，不要隨便相信，特別是不要隨便轉傳。台灣泌尿科醫學會21日舉行記者會，提醒許多夜尿偏方的訊息是假的，但是夜尿症千萬不可輕忽，恐導致10大死亡疾病。
夜尿症患者增加中
醫師表示，通常只要半夜中斷睡眠，起床尿尿兩次以上，就可能罹患夜尿症。目前在台灣有四成40歲以上的人罹患夜尿症。等於全台有720萬人罹患夜尿症。
統計顯示，70歲以上的夜尿症患者占66.5 %， 80歲以上的佔79.3 %。另外，夜尿症患者中有九成是屬於夜間的多尿，也就是夜間的排尿量比整天的3分之一還多。
不一定是腎臟或攝護腺
醫師指出，夜尿症的治療，不能聽信食譜或是穴道按摩，這些都是網路上的假消息。夜尿症的原因很多，涉及複雜的泌尿系統，夜尿症主要是抗利尿激素ADH荷爾蒙分泌出問題。
醫師說，夜尿症不一定是腎臟或攝護腺問題，換言之，夜尿不只是下半身器官問題，有許多是來自大腦；夜尿症也不一定是正常老化的現象。
醫師表示，夜尿症最嚴重的是會中斷睡眠或者是淺眠，常會導致心血管疾病、高血壓、糖尿病，加上因為免疫力下降，連癌症的風險也會增加。
需調整生活習慣
另外，半夜起床尿尿也常常造成跌倒，骨折風險增加。但是大多數的夜尿症患者卻常常拖延不就醫，令人憂心。
醫師建議，夜尿症患者最主要是調整生活習慣，如黃昏的時候多運動可以排出水分，睡前少用手機，晚餐後少吃水分多的水果。另外，也可以口服抗利尿激素藥物補充荷爾蒙。
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