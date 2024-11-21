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冷空氣下周到！這2天恐達冷氣團級別 記得保暖防雨
國家公園署今天表示，受東北季風影響，天氣明顯轉涼、易降雨，且依中央氣象署預報，27、28日有機會達冷氣團強度，提醒民眾從事高山戶外活動時，應備齊保暖及防雨裝備，避免失溫情形。
內政部國家公園署透過新聞稿表示，據天氣預報，下週三、四（27、28日）不排除是這波冷空氣最強時刻，有機會達到冷氣團強度，提醒民眾應注意保暖，尤其是從事高山戶外活動時，應備齊保暖及防雨裝備，避免失溫情形。
國家公園署說明，因受冷空氣南下影響，山區溫度降低有可能導致路面結霜濕滑，前往山區的民眾駕車應更為謹慎。欲從事登山健行活動的遊客，務必注意溫度變化及備齊保暖裝備，並應考量自身身體健康狀況，具三高或心血管疾病的民眾，應與醫生商議評估後再決定是否前往。
另外，國家公園署指出，獅子座流星雨在每年11月6日到30日間發生，目前正是極大期，民眾如果上合歡山觀賞流星雨，也應做好保暖措施；並應遵守車輛停放秩序、不得於停車場炊煮，以免影響其他遊客停車權益，會違反國家公園法而遭罰，也恐吸引野生動物改變生態習性，危及遊憩安全及保育品質。
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