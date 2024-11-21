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日專家紀錄高鐵興建過程 中譯新書發表盼成鐵道教科書

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華軌道車輛工業發展協會、台灣工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書。記者周湘芸／攝影
中華軌道車輛工業發展協會、台灣工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書。記者周湘芸／攝影

為推廣鐵道文化及深耕鐵道文史典藏，中華軌道車輛工業發展協會、台灣工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書，由日本鐵道專家齋藤雅男記錄台灣高鐵的興建過程及台鐵電氣化的事蹟。日方代表、新潟運輸系統株式會社技術士小野寺俊和今出席表示，希望此書未來能成為台灣鐵道界下一代的教科書。

中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒今出席《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書簽書會，現場也與民眾分享專書內容，並表示，這本書是對台灣鐵路歷史的致敬，也記錄為了鐵路事業而努力奮鬥的人們，未來將在台鐵各站點販售。

小野寺俊和表示，《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》包含台灣歷史、文化及作者齋藤雅男對台灣旅途的情感，也是作者想留給台灣人的訊息。他第一次讀完後，就認為這本書不能只放在日本書架上，應該讓更多台灣人看到，希望未來能成為台灣學校、協會及鐵道界下一代的教科書。

鐵道局長楊正君今出席致詞表示，齋藤雅男是1990年台灣鐵路眾多外籍顧問之一，是台灣高鐵最重要的關鍵角色，也是非常有智慧的長者。高鐵桃園、新竹及台中站才通車17年，已經發展很成熟，高鐵帶給台灣的改變絕對不只是交通，還有整個西部走廊的都會空間，及改變準點文化，現在搭乘高鐵99%都是準點，平均誤點僅12秒。

楊正君也說，這本書不只讓大家緬懷過去，更能激勵新一代鐵道工程師、專家，現在正在推動高鐵延伸計畫，相信高鐵能為台灣帶來更多蓬勃發展。

台鐵董事長杜微出席也說，高鐵的興建對台灣鐵路具有重大意義，以台北站來看，高鐵進駐後已提升車站檔次，包括周邊其他軌道系統加入連網成型，高鐵功不可沒。

中華軌道車輛工業發展協會、台灣工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書。記者周湘芸／攝影
中華軌道車輛工業發展協會、台灣工程學會及台鐵公司今共同發表《美麗寶島臺灣邁向高鐵之路》中譯新書。記者周湘芸／攝影

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