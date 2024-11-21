環團公布縣市政府永續環境施政評量 倒數前3名南投、澎湖和連江縣

台灣環境保護聯盟自2016年起對全國22縣市環保施政進行評量，今天舉行記者會公開發表評量結果，其中屏東縣、台南市、高雄市在基礎生活設施、生態保育、鼓勵民眾關心及參與公共事務等表現最佳，列為本次評比的優等；倒數3名分別為南投縣、澎湖縣和連江縣。

台灣環境保護聯盟今天舉辦「2023年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，本次以8大主題、25項次、100項指標來進行評量。8大評量指標包括節能減碳與再生能源推動、公害防制、國土規劃與環境資源管理、基礎生活設施、綠色生產與消費、氣候變遷因應、生態保育及公眾參與。

台灣環境保護聯盟指出，本次評量排名前3名分別為台南市、屏東縣和高雄市，扣除9個未參與本次評量的縣市，倒數3名分別為南投縣、澎湖縣和連江縣。南投縣雖然參與評量，但資料繳交非常不齊全，有大量空白；澎湖縣跟南投縣類似，不過資料比較完整一點；連江縣在汙水處理和汙水妥善處理的部分，有逐年下滑的趨勢。

以本次基礎生活設施評量來看，台南市和高雄市電動公車成長幅度最高；高雄市的汙水等回收比率為最高；「自來水供應普及率」屏東縣成長3.8%達到69.3%；「汙水系統接管率」、「汙水妥善處理率」連江縣有逐年下滑的趨勢。

生態保育部份，屏東縣執行最徹底，僅隔1年減少約3600公頃外來植物覆蓋面積，剩餘832公頃尚在處理中，並且移除3.4萬隻以上的外來種動物，其中以綠鬣蜥為主要移除對象。

鼓勵民眾關心及參與公共事務部分，各縣市都有作為，前3名的台南市、屏東縣有參與 COP28等相關活動，高雄市則邀請國外副市長參訪台灣及淨零交流等。

不過該評量也指出，PM2.5濃度偏高為台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣和連江縣，應規畫改善；國土規畫與環境資源管理部分，花蓮縣的森林覆蓋土地面積比率下降至38%，是天災還是人為造成，花蓮縣政府必須調查清楚。

台灣環境保護聯盟會長葉國樑表示，本次評量不回覆資料的9縣市為台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、嘉義市、新竹縣、宜蘭縣、台東縣，顯示這些藍營縣市首長在開放政府、公民參與的執政傲慢與倒退現象；而屏東縣、台南市、高雄市多年表現優等，顯示出縣市首長是否用心比縣市擁有多少資源更為重要。