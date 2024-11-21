司機員倒臥駕駛室不治 台鐵：每年至少4次體檢、藥檢

台鐵一名林姓司機員昨天上午因發車時間尚未發車，被列車長發現在駕駛室失去意識，緊急送醫仍不治。事後傳出台鐵將安排所有乘務員進行體檢，未達標即改派。對此，台鐵公司表示，每年除1次體檢外，皆有3次定期和不定期藥檢，且上班前需量測血壓和酒測，皆依現行規定辦理。

台鐵4021區間車原定昨天上午10時47分從花蓮和平發車開往樹林站，但到了發車時間仍未離站，列車長查看才驚見林姓司機員已經失去意識，緊急送醫仍不治。事後更傳出，台鐵公司將安排所有乘務員至航醫中心進行體檢，未達標即改派。

對此，台鐵公司表示，客貨車司機員除每年須於公立醫院、署立醫院或交通部指定醫院進行體檢，另須透過專業檢驗機構辦理定期1次，不定期抽驗2次的藥物檢驗，且每次上班前均須辦理血壓、酒測檢驗及身心狀態觀察，對於司機員身心狀況特別重視及要求。

台鐵公司指出，昨天宜蘭機務段林姓機車長各項檢查及上班前量測均符合出勤規定，公司對於同仁值勤時突然離世非常不捨及哀痛，目前除配合勘驗外，也亦啟動關懷小組機制，全程陪伴家屬處理後續事宜，總經理馮輝昇今也赴花蓮805醫院慰問家屬，表達關懷之意，並請機務處、宜蘭機務段及花蓮機務段全力協助家屬後續處理。