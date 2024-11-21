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北榮桃園分院牙科銀髮族多牙周病、齲齒 醫師提解方

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王碩獲桃園優良醫師。圖／北榮桃園分院提供
王碩獲桃園優良醫師。圖／北榮桃園分院提供

台北榮總桃園分院牙醫師王碩表示，桃園分院牙科患者長者居多，牙周病、齲齒患者盛行率高，原因為日常口腔衛生照護不佳，容易忽略病情，增加治療難度，最終導致牙疼、嚴重急性感染、掉牙等後果，甚至衍生血糖、心血管問題。

王碩日前獲桃園市優良牙醫師的榮譽獎項，他指出長者掉牙的主要原因是牙周病，當食物殘渣累積於牙齦與牙齒交接的牙齦溝深處，隨著時間累積，牙周因病菌造成的發炎反應，逐漸破壞牙齒周圍組織，最後造成牙周病、牙齒鬆動，甚至脫落。牙周病也是中老年人齒患嚴重的問題之一，若能維持口腔清潔並定期檢查，接受專業的療程與深層的診治，便能預防及改善牙周病對口腔的破壞。

王碩表示，老年人口腔疾患往往是多樣的，包含牙周病、牙髓壞死及齒槽骨缺損等問題，需要醫師完整評估、擬定全面的治療計畫。例如面對缺牙問題，現在牙科技術及牙材也與時俱進，植牙與骨缺損再生手術發展成熟，對於口腔顎骨具一定條件，且無嚴重疾病的患者，可透過此方式取代原有傳統活動假牙，提供比擬真牙的外型與咬合力，恢復缺牙以前的咬合功能，也有助於維持患者口腔健康。

除了口腔本身的常見疾病外，銀髮族大多有系統疾病，也是牙醫師與患者都必須特別關注的課題。其中糖尿病是最常見的全身性疾病，會加重牙周病對牙周組織的破壞；此外，許多慢性疾病的藥物引起的副作用，也會導致口乾舌燥，或味覺與食慾不振等，甚至可能讓本來已罹患牙周病的組織，更加浮腫惡化。因此牙醫師治療時，還要考慮老人家的身體狀況，做更全面性的考量與診斷，再仔細進行治療。

患者 牙周病 醫師

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