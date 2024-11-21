過40歲「飄老人味」消不掉？醫曝喝「1茶」有效改善：能除臭

你有聞過長者身上有股「老人味嗎？」。家醫科醫師李思賢表示，其實不是所有老人都會有這種味道，但隨著年紀增加，到了40歲左右，這種味道就可能慢慢出現，光靠水分、肥皂清洗很難完全去除，可以多補充一些營養品，甚至喝一種「茶類」都有機會改善。

李思賢在臉書發文指出，老人味是「2-壬烯醛（2-Nonenal）」的俗稱，這種味道聞起來像油膩的油耗味，只有特定的人會出現。因為皮膚天生會分泌油脂保護皮膚、隔絕外界的傷害，這些油脂在氧化的時候，會有抗氧化物質跳出來「對抗」氧化反應，保持平衡。

不過隨著年紀增長，身體裡分泌的抗氧化物質越來越少，加上皮脂分泌的組成也會改變，所以到了40歲左右，這種味道可能就會慢慢出現。李思賢表示，「老人味」通常集中在皮脂分泌旺盛，不容易清潔乾淨的地方，像是頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部和後頸，這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應也更容易發生。

一般人可能覺得多洗幾次澡，用肥皂洗乾淨就好，但壬烯醛是一種脂溶性物質，光靠水分沖洗不掉，用力過猛的清潔反而會讓皮膚變乾，破壞皮膚屏障，結果引起更多問題。

李思賢說，想要防止老人味，平常可以多補充抗氧化劑，比如維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸，對減少脂肪酸的氧化很有幫助。另外，也可以喝綠茶，喝一杯就能提升身體的抗氧化能力。

李思賢最後也表示，排汗和代謝也是關鍵，規律運動、蒸氣浴或者去桑拿，都可以幫助排出皮脂腺裡累積的老舊分泌物，讓2-壬烯醛的累積減少。如果還是覺得氣味不好受，可以考慮用天然精油來遮蓋，比如茶樹精油、迷迭香精油或者薄荷精油。

李思賢提醒，老人味不是衛生習慣不好，而是老化過程中的自然現象，因此不該隊友這種味道的長者投以異樣的眼光，與其排斥，不如用科學的方法去理解它、改善它，這才是最理智的做法。