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立委質疑打疫苗「左流右新」增中風風險？莊人祥允諾將再討論

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
「左流右新」一次接種兩種疫苗增中風風險？衛福部長邱泰源（左）與疾管署長莊人祥（右）於立院備詢。記者林澔一／攝影
「左流右新」一次接種兩種疫苗增中風風險？衛福部長邱泰源（左）與疾管署長莊人祥（右）於立院備詢。記者林澔一／攝影

衛福部今年10月推出公費新冠及流感疫苗，並以「左流右新」為口號，鼓勵民眾一次接種兩種疫苗。然而，立委廖偉翔質疑，美國研究指出，兩種疫苗一起打會增加中風機率，疾管署應重新評估風險。衛福部疾管署長莊人祥指出，會搜集相關研究，再與傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

廖偉翔指出，疾管署左流右新的接種策略於2022年2月25日訂定的，但美國後續有研究指出，流感、新冠一起接種會增加中風機率。日前基隆、台東都發生同時接種後身亡案例，原因尚待釐清，他表示，醫學研究都有正反兩方意見，但疾管署應把各種風險重新告訴國人，讓國人了解風險後，自己選擇。

疾管署日前在世界中風日，邀請亞東醫院中風中心主任唐志威表示，不論是打流感疫苗還是新冠疫苗，都可以降低中風機率逾兩成。

衛福部長邱泰源指出，疫苗接種經過ACIP專家委員討論後決定。莊人祥表示，每一個研究都有不同證據等級，會搜集相關資料，與ACIP委員釐清討論接種風險。

中風 流感疫苗 疾管署

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