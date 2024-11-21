麗嬰房「早產兒公益月」推2款守護禮盒 月底前指定系列2件8.5折

但根據國健署統計台灣早產兒發生比例近10年成長約1.5%，平均每10個新生兒中會有1位早產兒，麗嬰房持續關注早產兒議題，於今年「世界早產兒日」捐贈宜蘭羅東聖母醫院117件專屬早產兒連身衣，實際關懷第一線醫療機構與家庭。不僅如此，首度進行準媽媽「早產兒認知調查」，並啟動公益月，推出限量守護禮盒，號召共同關注早產兒議題。

根據麗嬰房「早產兒認知調查」，發現能正確作答的準媽媽僅3成左右，針對調查結果，受贈單位羅東聖母醫院觀察表示，近年少子化降低外界對早產議題的關心度，尤其準媽媽們缺乏親身經歷，不易理解早產兒因器官功能未完全成熟所導致的嚴重性以及成長過程可能會有的合併症，準備不足的情況下，更可能造成母嬰健康風險與出院後照護和發展遲緩等隱憂；由於早產有50%原因未明，院方建議懷孕期間即可多了解早產與早產兒相關知識，尤其有子宮胎盤問題、妊娠疾病、高齡與多胞胎等高風險族群，更要做好充分準備。

羅東聖母醫院深耕母嬰健康，依據孕婦與新生兒狀況提供個別化支持與服務，自111年起加強尤其低體重（1,500公克以下）之早產兒特殊醫療照護，同時整合院方資源為早產兒提供個別後續照護計畫，包括追蹤、居家訪視與聯合評估，作為早產兒家庭的重要後盾。臨床觀察早產好發原因，護理長林秀鈴表示：「本院多導因於多胞胎妊娠及生育間隔小於1年等情況，隨醫療技術進步與加強孕婦教育皆可提升治癒率。」

麗嬰房針對早產兒居家照護常見難以買到合適衣物以及安撫用品問題，領先業界推出專屬早產兒連身衣，發想靈感來自早產兒媽媽員工的心聲，成為日後企業關懷的起點，使用100%純棉質料透氣的羅紋布，舒適自然有彈性，同時無添加螢光劑並具備抗菌防黴等機能性，多年來提供早產家庭最佳的服飾選擇。