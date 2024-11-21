萬人同嗨！「Super Orange 超橘派對」圓滿落幕 橘齡歌后飆唱「回家」奪10萬大獎

2024年「Super Orange 超橘派對」於11月16、17日在台北市兒童新樂園接力登場，即使是陰雨綿綿的天氣，依然無法澆熄熟齡朋友參與的熱情，兩日吸引超過5千名45歲以上橘齡朋友，入園總人數突破1萬5千人。活動最大亮點之一的「音圓．超橘卡拉OK大賽」從高手如雲的參賽者中，千人海選出最強的20位選手來到兒童新樂園一戰歌喉，最終由來自台東的素人歌手余秋玲奪下歌后寶座，感人肺腑的歌聲演唱一曲「回家」獲得評審一致青睞，順利抱走10萬元大獎，兩日活動也在民眾熱情的歡呼聲中圓滿落幕。

「Super Orange 超橘派對」打造專為45歲以上熟齡族群與三代同嗨的樂園派對。圖／張皓婷攝影

舞台邀請街頭藝人「氣球天使」帶來精彩表演，在翩翩舞姿中，一邊將手中的氣球摺疊變化出各種可愛的卡通造型，親子互動表演掀起台下觀眾歡呼、尖叫聲不斷。圖／張皓婷攝影

2024年「Super Orange 超橘派對」邀請熟齡族群帶頭，邀請孩、青、銀三代入園同嗨。圖／張皓婷攝影

「加油！加油！加油！」現場座無虛席、尖叫聲不斷，45歲以上的橘齡朋友化身親友團粉絲，為上台演唱的選手們加油應援，展現橘齡世代的健康與活力。「音圓．超橘卡拉OK大賽」為45歲以上的橘世代打造一圓歌唱夢的舞台，由udn聯合線上《橘世代》和音圓電腦伴唱機共同舉辦，吸引來自全台各地的上千位參賽者，第一階段海選出20強選手齊聚兒童新樂園一戰歌喉，20位選手各個盛裝打扮、精心準備，在舞台上載歌載舞炒熱現場氣氛，現場演唱「花若離枝」、「上海灘」、「舊衫」、「無言花」、「你是我的眼」等多首經典曲目，帶領觀眾重溫年輕記憶中的熟悉旋律。

第8號參賽選手林建宏演唱台語歌手王識賢的「愛到無命不知驚」。圖／李清宇攝影

最後一位參賽選手陳吳秋月來自新北三重，上台演唱經典曲目「無言花」。圖／李清宇攝影

來自台東的余秋玲登台一鳴驚人，一身俐落裝扮為大家帶來知名歌手順子於1997年發行的名曲「回家」，勾起無數人青春回憶，清亮嗓音擄獲現場不少粉絲，成功打敗19位決賽選手、奪下歌后寶座，順利抱走最高獎金10萬元，而11號參賽選手張效平登場演唱台語天王蔡小虎的「鴛鴦一場」，在眾多選手中脫穎而出，獲得亞軍，季軍則由5號參賽選手江小娟拿下，憑藉悠揚歌聲演唱天后江蕙的經典曲目「心寒」，獲得評審一致青睞。

來自台東的余秋玲（中）登台演唱「回家」一曲奪下冠軍，由音圓國際股份有限公司董事長莊嘉賓（左）頒發10萬元獎金。圖／李清宇攝影

「不愧『薑是老的辣』，每位選手唱起歌來都『氣口』十足！」比賽邀請樂壇王牌製作人王治平擔任評審，還有資深作詞人丁曉雯、獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強，以及第35屆金曲獎「最佳客語歌手獎」入圍歌手林沛蕎，為「音圓．超橘卡拉OK大賽」評選出最強歌手，4位評審評選高手雲集的精湛演出，都忍不住大讚「果然唱歌是最好的運動！」不僅能訓練肺活量、提升身心的活力，還能透過音樂傳遞情感與青春回憶，完美詮釋出熟齡世代的生命力與熱情。

比賽邀請樂壇王牌製作人王治平（右1）、資深作詞人丁曉雯（右3）、獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強（左1），以及第35屆金曲獎「最佳客語歌手獎」入圍歌手林沛蕎擔任評審（左3）。圖／李清宇攝影

這一場專為45歲以上熟齡族群打造的2024歲末最大樂園派對，不只鼓勵熟齡朋友登台高歌圓夢，活動3大主軸之一的「超橘市集」也邀集超過30個攤商舉辦，包含音圓電腦伴唱機、明治明倍適、PROTISON 補體素、第一名店、中興保全科技及H2U永悅健康等多個品牌攤位，其中還有12攤由社團法人社區大學全國促進會組辦，邀請各社大學員擺攤展現學習成果，例如基隆市銀髮藝術樂活社展示70歲學員精心製作的黏土藝術作品，忠順社區發展協會邀請3位橘齡咖啡師現場手沖美味咖啡，還有北投雲集食農教育勞動合作社分享連結在地人文特色的食農教育及生態旅遊，融合各地特色的成果展現帶給親子家庭、樂齡朋友們不一樣的周末體驗。

「超橘市集」邀請各社大學員擺攤展現學習成果，現場擺攤用美食、手作和旅遊特色分享社區在地的故事。圖／李清宇拍攝

「超橘市集」邀請各社大學員擺攤展現學習成果，現場擺攤用美食、手作和旅遊特色分享社區在地的故事。圖／李清宇拍攝

過了65歲、退休後離開職場，「好好照顧自己」成為中高齡族群的重要課題，透過全促會與聯合線上「橘世代」合作舉辦「超橘市集」活動，為橘齡朋友打造興趣交流、展現終身學習精神的平台，全促會社區組組長鄭宇捷表示，「大家一起來參加『超橘派對』就是一次打破生活圈、結交朋友的機會」，尤其看見許多熟齡朋友透過社區大學的課程活動彼此認識、建立關係，與親友夥伴們一起分享興趣嗜好，就能找到各自不同的生活趣味。現場許多親子家庭、青銀世代周末出遊逛市集，一邊吃著美食、一邊觀賞社大學員的成果作品，不少熟齡朋友驚呼，「原本以為自己年紀大了，沒想到我的生活還可以找到很多樂趣」，這場專為熟齡朋友打造的樂園派對，成功讓熟齡朋友重新找回精彩生活。

「超橘市集」邀請各社大學員擺攤展現學習成果，現場擺攤用美食、手作和旅遊特色分享社區在地的故事。圖／李清宇拍攝

「Super Orange 超橘派對」打破熟齡世代的年齡框架，為「大人們」重新定義生活的趣味與可能性。連續2天的活動吸引超過萬名民眾熱情參與，為橘世代注入無限活力與歡樂，讓遊樂園不再只是孩子的專利。由45歲以上熟齡族群帶頭，攜手孩子、青少年與銀髮族三代同樂，共同沉浸於精彩的主題活動與互動體驗之中，現場笑聲此起彼落，歡樂氛圍為整個週末畫下完美句點。

2024歲末最大樂園派對「Super Orange 超橘派對」打破熟齡世代的年齡框架，為「大人們」找到生活的新樂趣，活動吸引萬人入園同嗨，一起度過最棒的週末。圖／張皓婷拍攝

主辦單位┃聯合報系、聯合線上、橘世代

主要贊助┃音圓電腦伴唱機

策略夥伴┃統一超商

活動響應┃

蝦皮購物、H2U永悅健康、明治明倍適、Protison補體素、中興保全科技、新光銀行、臺銀人壽、滋立燕窩、第一名店、FUJI按摩椅、宏碁健康、巴部農天然鹼性礦泉水、台北士林萬麗酒店、Ta-Da 泰達椅、可樂果、卡迪娜、COZZI和逸飯店台北民生館、COZZI和逸飯店台北忠孝館、COZZI和逸飯店桃園館、COZZI和逸飯店台南西門館、伊萊克斯、留酥、宏碁集團海柏特、naturgy 我的黃金：比例、THERMOS 膳魔師、黑松C&C