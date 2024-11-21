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協尋五個千萬發票幸運兒 最低金額為購買OREO餅乾

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖為統一發票示意圖。報系資料照
圖為統一發票示意圖。報系資料照

財政部21日表示，截至目前為止，今年7、8月期1,000萬特別獎仍有五張未領，其中花費金額最低者為全家台中金南屯店因購買OREO餅乾開出的35元發票。

今年1-2月期統一發票中獎號碼已於今年3月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「16620962」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「50008017」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「73705743」、「90315047」、「10604429」。

截至目前，1,000萬特別獎還有五張未領，包括包含蝦皮購物的200元發票，購買品項為食品；桃園市大溪區員林路「自由聯盟生鮮超市」的開出99元飲品發票；全家台中金南屯店的35元OREO餅乾發票；嘟嘟房嘉義杭州2站的停車費100元發票；高雄市鳳山區鳳林路「白巷子」的135元飲料發票。

另外，200萬元發票有四張仍未兌領，分別位於包含台北市士林區延平北路「大群愛家廣場」的132元發票；勤美誠品綠園道Starbucks Coffee的405元發票；台中市清水區民享路上全聯福利中心的353元發票；高雄市楠梓區右昌街「捷統特賣廣場」的95元發票。

全家 全聯 統一發票

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