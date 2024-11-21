癱瘓病人呼吸衰竭送醫 竟是「假牙卡支氣管」引發肺炎

衛福部彰化醫院最近收治二名病患都是異物卡在右上肺葉支氣管而引發肺炎，59歲許先生因車禍癱瘓住在某護理之家，日前因很喘併呼吸急促、高燒而送醫，經檢查發現他掉落的假牙竟鑲進支氣管而導致肺炎，幸好順利夾出假牙，才搶回生命。

彰化醫院加護病房主任林文培表示，許先生20年前因車禍癱瘓，安置在某護理之家，日前因呼吸衰竭送急診，經X光片顯示其右上肺大面積肺炎，再經電腦斷層研判可能是異物，以支氣管鏡進入，確認是掉落的假牙鑲進支氣管，研判該顆假牙誤入氣管已超過1周，因角度不好取，經醫護、呼吸治療師、技術員一同以支氣管鏡輔助鉗子夾，多次努力才順利取出。

林文培說，另一名72歲曾老太太，過去曾中風，行動不方便，也是類似症狀送到醫院，幾乎在相同位置取出1顆已經脫皮的花生，據家人轉述，大約1周前老太太曾吃花生，沒想到掉入氣管。

彰化醫院胸腔內科醫師高劍虹表示，這兩起個案都引起右上肺阻塞性肺炎，對於年長體弱者非常危險，如果再不取出異物，情況很不樂觀，假牙及花生是比較容易發生老年人氣哽的東西，尤其是假牙，照顧者要特別注意。

高劍虹表示，臥床者或年長者因吞嚥功能較差，使原本應該防禦異物進入呼吸道的機制失能，再加上咳嗽能力退化，造成進入的異物難以排出，如果久未發現，恐引起肺炎等各種併發症而危及生命。