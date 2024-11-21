新冠確診半年後咳喘腫險沒命 部桃團隊揪出肺動脈高壓

衛福部桃園醫院將於今日邀請肺動脈高壓（Pulmonary Arterial Hypertension, PAH）病友回娘家，分享從罹病到治療的重生歷程，喚起社會認識肺高壓早期診斷與治療，同時展現部桃在急重難罕疾病照護專業角色。

部桃桃園醫院重症醫學科主任陳美音說明團隊治癒病例，指出36歲的楊先生過去無任何病史，但在感染新冠肺炎後，逐漸出現間歇性乾咳、呼吸喘、不明原因的下肢水腫及全身倦怠，甚至兩度因呼吸困難暈厥送醫，起初被誤診為氣喘。半年後，他因突發心跳停止被送至桃園醫院急診，經過插管及心肺復甦術後撿回一命，隨後確診為原發性肺動脈高壓（IPAH）。經過醫院肺高壓照護團隊的整合治療與規律用藥，症狀顯著改善。

「本來對生活和工作感到絕望，但現在我可以正常工作，家人也終於鬆了一口氣」，楊先生上午也參加肺動脈高壓病友回娘家活動，分享罹病後生命轉折與治療成功的故事。陳美音進一步說明，肺動脈高壓會導致心臟與肺部間的血液流動受阻，長期高壓使心臟負荷過重，進而引發全身性問題，甚至危及生命。陳美音提醒，若有不明原因的喘、倦怠或下肢水腫等症狀，應立即就醫檢查，避免延誤病情。

肺高壓個案管理師隋若蓮說，因肺動脈高壓的症狀多不明顯，診斷常被延誤，患者往往在疾病進展到危及生命時才被發現，呼籲具有家族病史、自體免疫疾病或長期不明喘的族群應主動篩檢，以便早期發現並介入治療。

衛福部桃園醫院院長楊南屏表示，2022年起，桃園醫院成立肺高壓照護團隊，整合胸腔科、心臟科、重症醫學科、物理治療師與營養師等多專業團隊，致力於提供全面且精準的照護，截至目前，已成功診治53名患者，為許多病友帶來希望與健康。肺動脈高壓的診斷與治療極具挑戰，但它並非絕症，楊先生的案例正是跨專業醫療團隊發揮關鍵作用的最佳證明，透過早期診斷與專業治療，患者的生活品質能夠大幅改善。透過這次活動，讓更多人了解這種疾病，重視健康篩檢，並呼籲高危險族群及早就醫，早期介入治療能為患者贏得更多機會。