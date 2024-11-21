二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費收取相關修法，預計2年後可望上路。

社會福利及衛生環境委員會今天上午就「衛生福利部主管114年度預算案編列情形」進行書面報告。國民黨立法委員陳菁徽關注，邱泰源才說健保費率2年不漲，石崇良又要調整補充保費，衛福部是否不同調？健保費二年不漲的承諾是不是跳票？

石崇良日前表示，研擬調整補充保費的收取方式，包含補充保費費率與一般保費費率脫鉤，並且「高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」6項補充保費費率獨立、個別訂定費率，將勞力付出、資本利得的項目分開。

邱泰源澄清，並沒有不一致，自己說不會調漲的是「一般健保費率」，目前5.17%，石崇良所說的是補充保費，目前費率2.11%，調整補充保費一直是政策目標。

石崇良也說，補充保費的費率目前與一般費率連動，希望兩費率脫鉤，且六項補充保費的費率都一樣，健保署也研議是否脫鉤，畢竟現有六項補充保費的本質有所差異，例如資本利得、勞務所得就不同，健保署研議修法，現在內部在研擬健保修法方向，預計二年後有機會上路。