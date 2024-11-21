常喝發泡錠恐增腎結石機率？醫指出「這成分」機率更大

網路謠傳常喝發泡錠，恐會導致腎結石。新北市土城醫院腎臟內科醫師蕭景中表示，腎結石的成因複雜，發泡錠成分以維他命C為大宗，維他命C對於人體而言，並不會增加腎結石的風險，除非是非常大量飲用，才有一點可能性。國人常喝的含糖手搖飲，反而才是增加腎結石機率的飲品。

根據研究顯示，腎結石的患者有8成左右是因「草酸鈣」引起，高草酸的食物如豆腐、蕃薯、綠豆、芥蘭菜、綠芥菜、芹菜、水芹、菠菜、巧克力、可可、蔬菜湯、番茄湯等。而網路謠傳，發泡錠中含有大量的鈣、磷、其他礦物質，也是容易導致腎結石的食物之一。

蕭景中表示，如果含有高鈣的補充劑，而且長期、大量、過量使用，確實會增加腎結石的風險，但是發泡錠鈣的成分恐怕不多，平時偶爾喝，不太可能會增加腎結石的風險，除非本身已經是高血鈣的患者，才可能因為喝了發泡錠而大幅增加腎結石的機率。

不過，相較於發泡錠，國人愛喝的含糖手搖飲，其中的「果糖」才是最需要擔心造成腎結石的成分，身體代謝果糖時，容易產生酸性物質，酸性物質在體內作用，會增加尿路結石的可能性。因此，糖尿病、肥胖者發生腎結石的機率都比一般人高。

他提醒，避免腎結石的方式，除了均衡飲食以外，每天的水分攝取一定要足夠，也避免喜歡的食物，就大量或過量攝取，對於身體機能都會產生危害。腎結石發生初期不會有症狀，患者發現時，通常是腎結石掉到輸尿管，產生劇痛而發現，呼籲民眾平時對於飲食一定要多加注意。