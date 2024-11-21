布倫伯格獎台灣第2人 陳培哲揭B肝肝癌檢測研究新進展

中研院士、台大醫院胃腸肝膽科主治醫師陳培哲獲美國B型肝炎基金會（Hepatitis B Foundation）2025年布倫伯格獎（Baruch. S. Blumberg Price），他表示，近年研究重點著重於B型肝炎、D型肝炎分子生物學，盼有助藥物與檢測方式開發，近期針對B肝患者罹患肝癌的檢測，已有進展，可幫助病人提早診斷。

布倫伯格獎獎為全球病毒性肝炎防治最高榮譽，在陳培哲之前，其恩師、已故中研院士陳定信也曾獲獎，截至今日全台僅2人獲獎，授獎儀式將於明年4月在美國賓州舉行，陳培哲將親自出席。他表示，自己40年前在賓州大學攻讀病理學系博士，40年後因獲獎重返舊地領獎，「是很難得的經驗。」

陳培哲近期研究找出B型肝炎病毒致癌關鍵。他表示，B型肝炎病毒核酸嵌入肝細胞染色體，破壞既有結構，造成周圍宿主基因突變、異常生長，導致癌症發生，而病毒與宿主基因嵌合處的染色體片段，是重要且具特異性的生物指標，可作為診斷工具，病人抽血檢測基因片段，即可確認是否罹癌，研究團隊與台大醫院、台北榮總醫院、長庚醫院等醫學中心合作，已完成第2期臨床試驗。

美國B型肝炎基金會指出，陳培哲在B型、D型肝炎治療與生物標記有重要學術貢獻，發表關於肝炎及肝癌的學術論文超過600篇，除身為科研人員、臨床醫師外，他更是亞洲與全球重要的B型肝炎防治倡議者。

針對國內B肝防治策略，陳培哲表示，世界衛生組織今年公布最新B肝治療指引，一改過去必須測定病毒量才能治療的規則，認為病人只要抽血檢測，當纖維化程度超過第2級時就該治療，台灣的治療標準尚未更新，盼經過討論後，調整治療標準，讓國人享有同樣的治療權利，「否則在菲律賓、泰國的病人都能治療，台灣卻不行。」

陳培哲表示，根據世衛組織統計，全球僅10%B型肝炎病人獲得治療，故放寬前述指引，希望治療更多病人，台灣除藥持續落實B型肝炎疫苗接種，避免新生兒遭受感染，減少罹病人數外，已經罹患B型肝炎的病人，也要積極治療，盼透過指引修改，讓台灣更多B型肝炎病人獲得治療機會。