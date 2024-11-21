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天冷又下「保濕噴霧雨」 醫：保暖防潮留意體感溫度

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
近期許多地方的雨勢介於要不要撐傘間，被網友稱為「保濕噴霧雨」。本報資料照片
近期許多地方的雨勢介於要不要撐傘間，被網友稱為「保濕噴霧雨」。本報資料照片

近期天氣有感變冷，許多地方的雨勢介於要不要撐傘間，被網友稱為「保濕噴霧雨」，心臟科醫師指出，心血管疾病就醫患者增加2至3成，民眾除觀察氣溫外，要留意「體感溫度」，一般而言20至24度是最舒適的，但高齡、慢性病、心血管疾病患者等風險族群，在體感溫度低時，最好避免外出，如需外出要做好保暖、有下雨時要避免潮濕，可撐傘就要撐傘。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，秋冬季節氣溫驟降時患者的確會比較多，心絞痛或心臟衰竭、急性惡化的病人，以及高血壓失控的病人，這三類是最多的，因為因為天氣變化、溫度變低時，會刺激交感神經，心跳變快、血壓上升突然收縮，所以很多原先血壓控制得不錯的患者，會突然升高，加速其他心血管疾病惡化，導致心臟衰竭、心絞痛、缺血性心臟病等疾病。

林謂文表示，近期門診患者增加「兩三成跑不掉」，在50多至80歲左右的患者，以男性為多，但到了80歲以上，女性人數會大於男性，受到平均餘命女性較長、80歲以上女性心血管疾病較多等因素影響；不過，近年來也開始出現年輕患者，這群50歲以下的病人，以男性為多，和飲食西化、抽菸喝酒等不良生活習慣、生活壓力等有關。

不過患者人數變化趨勢，還是要看天氣環境狀況，且不只溫度，「體感溫度」也很重要，代表身體接受到的溫度，包含溫度、濕度、風速的變化，如果下雨潮濕就會更不舒服，會建議年紀大、三高等慢性病患、心血管疾病患者，這些高風險族群最好避免外出，如需出門，就做好保暖、避免淋雨。

林謂文指出，舒適的體感溫度約20至24度，一般而言，在室內較能維持例如暖氣機、除濕機等，如戶外下大雨、空氣品質不佳時，建議關窗、開空調，因為空調其實就會讓空氣流通，如是有客廳陽台窗戶的，就開啟這個區域的窗戶，讓空氣流通，不用直接打開面向室內的窗戶；冬天常發生一氧化碳中毒，如果熱水器裝在室內的，一定要開窗讓空氣流通。

心血管疾病 患者

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