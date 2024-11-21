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天涼關節硬梆梆！中醫師授保養3撇步　多按頭膝2穴位

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
醫師建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛。圖／馬光中醫提供
醫師建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛。圖／馬光中醫提供

最近環境濕涼，早晚溫差大，許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。潮州馬光中醫診所醫師王世杰指出，適度活動、注意保暖、多按「風池穴」和「陽陵泉穴」，都是冬天保養關節的竅門。

中醫經典黃帝內經提到「經脈者，所以行血氣而營陰陽、濡筋骨，利關節者也」、「經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛」。

王世杰解釋，經脈平時具有滋養筋骨關節的作用，若有風寒侵襲則會阻礙經絡濡養關節的功用，造成關節疼痛，人體氣血在經脈循環像圓環一樣沒有開始及結束，如果寒邪侵入經脈，經脈氣血的運行遲滯，凝澀而不暢，因此寒邪侵襲於經脈內外，則使經脈凝澀而血少，脈氣留止而不通，所以突然作痛，就是中醫常提到的「氣血不通則痛」的原因。

王世杰指出，氣血運行不通暢會造成關節疼痛，中醫治療的方法原則是通暢氣血的循環，另外有些組織在氣血不通暢情況下的損傷，必然也要協助修復，其中針灸可放鬆肌肉筋膜，提升血液循環改善疼痛，而有些藥物擅長活血通絡，如川芎、紅花能改善循環，一些藥物如牛膝、芍藥可滋補受損的部位讓它獲得所需的養分，從根本改善關節痠痛的問題。

至於冬天保養關節3個小撇步，王世杰分享，關節活動正常的患者適度活動筋骨，每天健走或慢跑30分鐘可以幫助氣血循環，在運動前要記得拉筋伸展幫助肌肉做好運動準備。

其次是要注意保暖，可穿保暖衣物、多曬太陽尤其做好頸部保暖，外出時搭配圍巾除了避免脖子受到風寒，更重要的是避免肩頸過度緊繃造成的頸因性頭痛。

再者穴位保健方面，王世杰建議，可按壓後腦勺兩邊的「風池穴」，驅除風寒緩解頭痛，還有膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。

中醫師王世杰指出，適度活動、注意保暖、多按「風池穴」和「陽陵泉穴」，都是冬天保養關節的竅門。圖／馬光中醫提供
中醫師王世杰指出，適度活動、注意保暖、多按「風池穴」和「陽陵泉穴」，都是冬天保養關節的竅門。圖／馬光中醫提供
驅除風寒緩解頭痛，可按壓膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。圖／馬光中醫提供
驅除風寒緩解頭痛，可按壓膝蓋下方小腿外側的「陽陵泉穴」，舒筋健膝緩解關節痠痛。圖／馬光中醫提供
最近環境濕涼，早晚溫差大，許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。本報資料照
最近環境濕涼，早晚溫差大，許多人有關節痠疼的情況，是因為天氣變冷影響周邊肌肉血管收縮，淋巴血液循環、組織代謝修復能力變差，容易發炎產生疼痛。本報資料照

中醫 保暖

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