霉豆腐竟是美食？長白毛的豆腐真相曝光 食安風險讓人兩極反應

抖音最近出現一款中國食物「霉豆腐」超夯，台灣多個臉書社團也在推廣，但其實這類食品往往都是民眾自製或從中國走私販售，具有食安疑慮的「三無食品」。對此，衛福部次長林靜儀表示，罐頭食品如果沒有良好消毒，可能帶有致命的肉毒桿菌，民眾應避免食用。

「三無食品」多次入侵台灣！林靜儀：民眾應避免食用

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/11/18～2024/11/19）統計調查，「霉豆腐」近兩日探索概念出現「三無食品、蠟瓶糖、長毛的豆腐、當心毀肝腎」等字詞。其中，三無食品指的是未經衛福部合法程序核准輸入台灣的食品，沒有製造廠商資訊、未經檢驗、也無台灣核准標章。有網友質疑：「夜市很多三無產品，那為什麼萊豬和核食不僅沒擋，市場上還沒標示？」引發討論。

至於蠟瓶糖，這款用蠟包裹糖漿的零食因特殊吃法而受到矚目，咀嚼蠟瓶糖後吐出蠟層並食用內部糖漿。然而，醫生警告市面上的蠟瓶糖標示不清，有些甚至可能使用工業蠟代替蜂蠟。工業蠟中可能含有重金屬等有害物質，即便不吞嚥，咀嚼過程中的唾液也可能帶入毒性成分，因此醫師呼籲消費者避免盲目跟風，注意食品安全。

霉豆腐又稱作豆腐乳 製造過程中易受雜菌污染

最近在社群平台上，像 TikTok等掀起話題的霉豆腐，大陸網友覺得近似台灣的豆腐乳，是一種中國南方常見的特色豆製品，也被形容為「長毛的豆腐」。這種食品的製作方式是將豆腐放置超過一週，讓其自然發霉長毛後，再加入白酒和秘製辣椒等調料混合，最後密封發酵。因為獨特的風味，霉豆腐被譽為「東方奶酪」，在發酵過程中，蛋白質分解為胺基酸，產生濃郁的風味，讓不少人上癮。

然而衛福部次長林靜儀提醒，雖然霉豆腐在社群平台上大受推崇，但這類產品的製作過程存在多項食品安全隱憂。她指出，霉豆腐從原料到製作都缺乏透明度，例如黃豆的貯存是否妥當？是否含有致癌的黃麴毒素？成品中是否加入色素或調味劑？這些問題全都未經檢驗。林靜儀強調，消費者切勿盲目跟風購買或食用，避免因食品安全問題對健康造成威脅。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月18日至2024年11月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『霉豆腐』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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