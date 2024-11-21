聽新聞
0:00 / 0:00

「蝦皮、全家都有」7、8月期發票千萬獎項還有5張未兌領 是你嗎？

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計，截至目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。圖/本報資料照片
財政部賦稅署統計，截至目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。圖/本報資料照片

財政部賦稅署統計，到目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。官員表示，兌領期限到明年1月6日，提醒中獎人盡早兌領，以免錯過期限，與大獎擦身而過。

根據財政部的資料，這5張千萬特別獎分別是在蝦皮購物購買食品，消費金額200元；桃園市大溪區員林路1段168號的「自由聯盟生鮮超市」開出，購買飲品99元；台中市南屯區南屯路2段159號的全家便利商店，購買35元的食品；嘉義市西區杭州三街69號旁的嘟嘟房嘉義杭州2站，繳交100元停車費；高雄市鳳山區鳳林路13號1樓的「白巷子WHITE ALLEY」，購買飲品135元。

除了千萬特別獎，賦稅署統計，7、8月期的200萬元特獎也有4張尚未兌領，100萬元獎項也是4張未兌領。其中4張200萬獎項分別是台北市士林區延平北路5段164號的「大群愛家廣場」開出，消費金額132元；台中市西區公益路68號「勤美誠品綠園道」的Starbucks，消費金額405元；台中市清水區民享路80號的「全聯福利中心」，消費353元；高雄市楠梓區右昌街458號1樓的「捷統特賣廣場」，消費95元。

台中市 特別獎 統一發票 蝦皮購物

延伸閱讀

團花、少一撇…發票防偽4關卡

經濟日報社論／嚴防資金外移的「空洞化危機」

財政部：前10月公益彩券盈餘249億元 挹注地方社福財源

要貸要快了 國土署：新青安2026年7月截止後不再補貼

相關新聞

吳聖宇：下周冷空氣挑戰首波大陸冷氣團 局部恐12度

冬衣、冬被要準備了，下周有一波冷空氣，入秋以來最強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，下周四到周末中北部、東北部、花東...

雨繼續下！北北基宜4縣市豪雨特報 下到晚上

中央氣象署上午7時35分針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

搭捷運嘴巴狂動「清菜渣」引來站務員 他委屈哭訴：在大家面前要我吐出來

有一名網友在論壇Dcard上以「新北捷運公司對吃東西的定義讓我傻眼」為題發文，他表示下班搭捷運時，因才剛吃飽飯嘴巴裡有點菜渣，所以下意識地用舌頭清理菜渣卻被站務員告誡捷運月台不可以吃東西，並要求他「立刻把它吐出來」，讓他深受委屈，想知道捷運公司的標準是怎麼界定的？貼文一出，引發熱議。

「蝦皮、全家都有」7、8月期發票千萬獎項還有5張未兌領 是你嗎？

財政部賦稅署統計，到目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。官員表示，兌領期限到明年1月6日，...

影／台中1歲男童在家感冒群聚感染 呼吸道融合病毒住院

台中一名一歲多男童出現咳嗽、流鼻水感冒症狀，小兒科醫師聽診後發現男童呼吸急促，呼吸有痰音，推斷可能感染有「嬰幼兒呼吸道殺...

南部放晴北部今還是濕涼 這天起水氣才會減少

南部天氣多雲到晴，北部雨今天繼續下，且低溫只有19度，相當濕涼，不少民眾問雨要下到什麼時候？中央氣象署指出，周五開始水氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。