「蝦皮、全家都有」7、8月期發票千萬獎項還有5張未兌領 是你嗎？

財政部賦稅署統計，到目前為止，今年7、8月期的統一發票還有5張千萬特別獎得主尚未兌領。官員表示，兌領期限到明年1月6日，提醒中獎人盡早兌領，以免錯過期限，與大獎擦身而過。

根據財政部的資料，這5張千萬特別獎分別是在蝦皮購物購買食品，消費金額200元；桃園市大溪區員林路1段168號的「自由聯盟生鮮超市」開出，購買飲品99元；台中市南屯區南屯路2段159號的全家便利商店，購買35元的食品；嘉義市西區杭州三街69號旁的嘟嘟房嘉義杭州2站，繳交100元停車費；高雄市鳳山區鳳林路13號1樓的「白巷子WHITE ALLEY」，購買飲品135元。

除了千萬特別獎，賦稅署統計，7、8月期的200萬元特獎也有4張尚未兌領，100萬元獎項也是4張未兌領。其中4張200萬獎項分別是台北市士林區延平北路5段164號的「大群愛家廣場」開出，消費金額132元；台中市西區公益路68號「勤美誠品綠園道」的Starbucks，消費金額405元；台中市清水區民享路80號的「全聯福利中心」，消費353元；高雄市楠梓區右昌街458號1樓的「捷統特賣廣場」，消費95元。