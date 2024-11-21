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新竹男角膜水腫視茫茫 靠微創移植手術恢復重拾視力

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師黃韋綸說明，角膜位於「黑眼珠」範圍的最表面，若因疾病或受傷導致最內層的內皮細胞減少，角膜將無法維持正常含水量，進而引發水腫混濁，嚴重影響視力。圖／新竹台大分院提供
醫師黃韋綸說明，角膜位於「黑眼珠」範圍的最表面，若因疾病或受傷導致最內層的內皮細胞減少，角膜將無法維持正常含水量，進而引發水腫混濁，嚴重影響視力。圖／新竹台大分院提供

新竹張姓男子先前接受白內障和視網膜手術後，因併發角膜內皮細胞受損，導致角膜無法維持正常的含水量，形成「偽晶體性角膜水腫」，導致視力模糊還嚴重惡化，到新竹台大分院眼科部求診，經醫師以DSAEK（角膜彈力層剝離電動內皮層移植）手術治療後，終於使張男恢復角膜的透明度與視力，重拾生活品質。

新竹台大分院眼科部醫師黃韋綸表示，白內障是中老年人常見視力衰退的原因之一。然而，部分病人在接受手術治療之後，可能會併發眼角膜的水腫，導致視力仍然模糊甚至更進一步惡化，成為病人與醫師的共同挑戰。今年醫院引進角膜內皮層移植手術，打破傳統角膜移植手術必須更換整層角膜的限制，能在保留健康角膜組織的同時，針對角膜損壞的內皮層進行移植，幫助病人重見光明。

黃韋綸解釋，角膜位於俗稱「黑眼珠」範圍的最表面，可以說是眼睛這部「照相機」的鏡頭，也是人體極少數完全透明的組織之一。當角膜因為受傷或疾病導致最內層的內皮細胞減少，無法維持角膜內的正常含水量時，會造成角膜水腫和混濁，猶如霧玻璃般，嚴重影響視力。

由於角膜內皮細胞通常無法自行再生修復，這類病人通常需要接受角膜移植以替代原先角膜的功能。目前角膜移植手術的方式主要分為全層、前層、內皮層三大類，而張男的情形僅角膜內皮受損，適合接受角膜內皮層移植手術，僅需移除受損的內皮層組織，再植入捐贈者的角膜內皮層即可。

黃韋綸說明，在角膜內皮層移植手術過程中，僅需要透過3mm左右的微創傷口，即可將切削好的角膜內皮層組織植入患眼，避免了傳統全層角膜移植手術傷口較大的問題，並減少縫線鬆脫、傷口滲漏或術後高度散光的風險，使得手術後的恢復期更加縮短，且長遠來看，排斥或損傷的機會也較低，整體視覺品質明顯提升，對需要角膜移植的病人而言是一大福音。

黃韋綸呼籲，角膜移植需要仰賴捐贈者的愛心和社會資源的投入，以幫助更多瀕臨失明的病人。隨著近年台灣國家眼庫持續優化角膜捐贈流程，國內角膜捐贈品質提升，但數量仍然供不應求，希望能有更多民眾支持器官捐贈病人重獲清晰視力。

手術 視力 醫師

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