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下周入秋最強冷空氣報到 賈新興：27、28日輻射冷卻台北恐14度
最近受東北季風影響，北台等迎風面地區雨一直下，又濕又涼，雨何時才會停？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，本周六、日西半部天氣穩定，但要留意27日深夜至28日清晨有發生輻射冷卻效應的機率，預估台北只有14度或以下。
賈新興指出，26日起又有一波東北季風，過去幾天到23日受東北季風影響加上雲較多，以台北測站溫度來看，白天約22、23度，清晨夜晚18、19度，空曠地區再低1、2度。下周一溫度回升到25、26度，但26、27日受新一波冷空氣影響，27日雨較多，白天溫度約20度，27日半夜到28日清晨台北預測溫度近14度或以下，不是因為冷空氣而是這波乾冷空氣有輻射冷卻效應。
最近天氣，賈新興指出，22日至23日受東北季風影響。22日大台北北側、基隆至宜花有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。23日至24日大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。25日氣溫回升，午後苗栗及台中山區有零星短暫陣雨。
賈新興指出，26日白天起，受東北季風影響，新竹以北及宜花有局部短暫雨。27日至28日有受偏強東北季風影響的機率，27日全台各地有局部短暫雨，午後台中以北轉陰時多雲。27日傍晚至28日轉乾，各地天氣穩定，留意空曠地區的輻射冷卻效應。
至於29日彰化以南及南投有零星短暫雨。30日午後宜花東山區有零星短暫雨。12月1日，南投以北山區及宜花山區有局部短暫雨。但賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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