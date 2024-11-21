「波波」爭議 邱泰源：海外畢業生牙科實習50名不變

外國學歷畢業牙醫生「波波牙醫」等爭議不斷，昨日國外牙醫師聯盟對衛福部提出行政訴訟，本土小牙醫聯盟卻有到場踢館。衛福部部長邱泰源表示，了解雙方的心情，希望把爭議處理好，衛福部也會用最嚴謹的方式守護民眾健康。

邱泰源說，2022年6月通過醫師法修法，不管是哈佛、倫敦大學畢業的人都要經過學歷認證，外界擔心的函授等都會排除，認定很嚴格。再者，每年開放外國畢業生的牙科實習名額限制50名，會嚴謹守護民眾健康。

他也說，了解國外牙醫師聯盟、本土小牙醫聯盟雙方的心情，希望把爭議處理好，大家一起努力解決問題。

美日等國外牙醫師聯盟對衛福部提行政訴訟，昨日台北高等行政法院開庭。該聯盟理事長蕭曉玲說，民國106年時，衛福部前部長陳時中規定返國通過第一階段國考牙醫師實作訓練名額，每年僅50人，此舉剝奪考生的考試權、工作權且違反憲法平等權。就在美日等國外牙醫師聯盟陳情訴說時，本土小牙醫聯盟理事馬偲紜等人也到場踢館。