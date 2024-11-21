搭捷運嘴巴狂動「清菜渣」引來站務員 他委屈哭訴：在大家面前要我吐出來

有一名網友在論壇Dcard上以「新北捷運公司對吃東西的定義讓我傻眼」為題發文抱怨，他表示下班搭捷運時，因才剛吃飽飯嘴巴裡有點菜渣，所以下意識地用舌頭清理菜渣，卻被站務員告誡捷運月台不可以吃東西，並要求他「立刻把它吐出來」，讓他深受委屈，想問「捷運公司的標準是怎麼界定的？」，貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，他昨晚(19日)大約7:00左右，吃完晚餐在新埔民生站準備搭車回家，在月台等車時有位女站務員突然叫住他並告誡「先生，捷運月台不可以吃東西喔」，原PO嚇一跳，不解地回應站務員「我沒有吃東西啊？」，但站務員卻指著他說「我看到你的嘴巴在動」，讓他一時之間不知該如何反應。

原PO委屈表示，他的嘴巴確實有在動，那是因為剛吃飽，嘴裡難免有一點菜渣，所以下意識地用舌頭清理菜渣，這應該在所難免的吧。

原PO指出，這時站務員從口袋裡掏出一張衛生紙指著他說道「如果你在吃東西，你立刻把它吐出來」，當時月台上下車的人很多，突然被這樣對待，他瞬間理智線有點斷掉，就張開嘴巴生氣地說「我嘴裡只有一些菜渣，你覺得這樣算是吃東西嗎？你們也太誇張了吧？」然後這位站務員才說「喔，我以為你在吃東西」。

原PO當下覺得有被羞辱的感覺，就衝去服務台詢問「對於在捷運吃東西的定義是什麼？我搭了半輩子的捷運，都不知道原來在站內嘴巴閉著動，算是一種吃東西，你們的站務人員還在大家的面前要我吐出來」。此時服務台的人員回應他「啊不好意思啦，因為最近發生了一點事情，上面長官要我們抓吃東西的人」，原PO生氣地表示「那你們也要看到真的吃東西的人吧？而不是找一個可疑的人，然後這樣對待民眾吧？」，服務台的人員才道歉並表示真的是誤會。

走路回家的路上，原PO越想越生氣，於是再打電話到新北捷運公司的客服，把發生的情況再說了一次。客服人員回答「真的是很不好意思，這真的是我們的錯，因為前陣子有民眾投訴說有人在吃東西而站務人員都沒作為，所以總公司才會讓各站注意在站內吃東西的人，但他們這樣確實有點捕風捉影了」。

貼文一曝光立即引發熱議，有人為他抱屈，「要你吐東西出來，有點誇張耶」、「感覺真的很差，如果是我我當下一定也是氣到發抖吧」、「直接要求吐出來的部分好像有點神奇？」。

不過，也引來不少網友表示「瓜田李下」，「可以理解當下會很不開心，不過捷運工作人員沒有硬辯說你有吃東西，我就覺得可以了欸」」、「你的確非常小題大作，沒什麼大不了的事被你弄成好像要上頭條要聞」、「一開始是他誤會你，但是後來你的反應太過頭了」、「你真的蠻無聊的，告訴站務一次應該就罷了，結果還要打給客服？」。

還有不少網友理性分析，指出「站務人員如果沒有口氣不好，我覺得就是正常勸導，看起來像在吃口香糖？口香糖也是禁止的對吧？我倒是覺得最近要積極抓吃東西是好事啊」、「他是覺得你在吃口香糖吧，畢竟口香糖不用張開嘴巴，所以他叫你吐出來不是吞下去」、「他們也是被上級命令這樣做的，難免神經會繃很緊，以為你在吃口香糖吧，他們也是職責所在，誤會說清楚就好」、「吐出來這個部分，我覺得站務員應該是以為你在吃口香糖，因為我曾經在車廂吃口香糖，被同車的站務員看到，他直接遞了一張衛生紙請我吐掉，當然我也配合了」。

依據現行大眾捷運法第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰。