吳聖宇：下周冷空氣挑戰首波大陸冷氣團 局部恐12度

冬衣、冬被要準備了，下周有一波冷空氣，入秋以來最強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，下周四到周末中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區有機會降到12-14度或以下，台北市區低溫預報也可能在15度或以下，只要台北市預報低溫14度或以下，有機會成為秋冬季第一波大陸冷氣團，值得持續觀察。

吳聖宇說，下周一(25日)東北季風減弱，有一個短暫空檔，風向轉偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，各地白天溫度較明顯回升。

下周二(26日)鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨，溫度再下降。下周三中高層西風槽掠過，夾帶華南雲雨區通過，降雨稍微明顯，有機會擴展到中部一帶，同時東北季風帶來冷空氣逐漸加強，溫度進一步下降。

吳聖宇指出，下周四(28日)之後到周末(30-01日)冷空氣較強，天氣型態較偏乾冷，不過最新預報資料看起來，迎風面及中南部山區有降雨機會。溫度恐明顯降低，中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區有機會降到12-14度或以下，台北市區低溫預報也可能在15度或以下，台北市預報低溫可能來到14度或以下，有機會成為秋冬季第一波大陸冷氣團，不過預報時間還有約一周，仍有變化機會，值得持續觀察。

至於這幾天，華南雲雨區配合東北季風，今天雨仍多，明起至周末降雨漸減少。吳聖宇說，今華南雲雨帶持續通過台灣附近，位置比先前預估稍微偏北一些，主要影響台中以北，配合底層東北季風，台中以北到東半部有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，雨量集中在基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶，局部單點可達大雨等級；中南部平地降雨機會不高，雲量可能偏多。

明天華南雲雨帶通過後，水氣有漸漸減少趨勢，吳聖宇說，降雨範圍逐漸縮減到迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地，雨量也減少，北部的桃竹苗一帶逐漸恢復多雲天氣，台東雲量較為偏多，中南部多雲到晴。周末期間(23-24日)水氣更少，降雨縮減到只剩下迎風面的地形上仍有些短暫陣雨，包括基隆北海岸、宜蘭、花蓮山區等地，其他大部分地方多雲或有陽光。

溫度方面，吳聖宇指出，東北季風影響持續到周末，今苗栗以北到宜蘭一帶仍較為濕涼，白天高溫20-23度，中部及花東25-27度，南部高溫27-29度。

明起到周末隨天氣好轉，各地白天高溫逐漸回升，不過直接受東北季風影響的北部、東北部上升有限，白天高溫仍只有約22-24度，其他地方回升幅度也不多，中部及花東地區維持26-28度，南部稍微高一點可能接近30度，大約都只有1-2度回升。

吳聖宇指出，但夜晚清晨低溫要持續留意，中北部、東北部到花東縱谷內空曠地區持續有16-18度低溫出現可能性，天氣好轉後如果雲量減少，要留意輻射冷卻造成溫度偏低現象，日夜溫差也較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。