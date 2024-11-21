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影／台中1歲男童在家感冒群聚感染 呼吸道融合病毒住院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合兒科醫師余秋霖指出，最近門診中有多起孩童染呼吸道融合病毒。記者游振昇／攝影
大甲李綜合兒科醫師余秋霖指出，最近門診中有多起孩童染呼吸道融合病毒。記者游振昇／攝影

台中一名一歲多男童出現咳嗽、流鼻水感冒症狀，小兒科醫師聽診後發現男童呼吸急促，呼吸有痰音，推斷可能感染有「嬰幼兒呼吸道殺手」之稱的呼吸道融合病毒(RSV)，進一步快篩檢查，確認確診。

男童呼吸非常不順，他的哥哥、姊姊也曾感冒接受治療，醫師懷疑是被傳染，擔心病情加重建議住院，治療後才康復出院，醫師提醒，最近天氣轉換要特別注意，一周至少就有3起以上的病例。

大甲李綜合醫院小兒科主任醫師余秋霖表示，最近早晚溫差大，正值季節轉換，天氣逐漸轉涼，呼吸道感染的病例逐漸增多。

一名一歲多男童日前出現感冒症狀，母親帶到醫院就診，就診過程中發現，男童喘鳴聲音特別大，呼吸也很急促，馬上從鼻腔取出鼻涕檢驗，一驗確認感染呼吸道融合病毒。

余秋霖說，男童家中有5位兄弟姊妹，在家中排行最小，男童在看診前，就讀幼兒稚園的哥哥、與國小的姊姊才因為嚴重感冒還發燒，母親帶到醫院就診，沒想到才過沒幾天，一歲多的男童出現類似感冒症狀，也跟著來就診，但是病狀更嚴重。

余秋霖醫師向男童母親說，有可能就是被哥哥、姊姊傳染，因為呼吸道融合病毒傳染力比流感更強，至少高2倍；余秋霖指出，呼吸道融合病毒傳染力特別強，透過飛沫或近距離接觸傳染，尤其以一歲以下的嬰兒更容易傳染，或是年長者也輕易被感染，潛伏期約在2到8天。

余秋霖表示，呼吸道融合病毒症狀初期像是一般感冒，如咳嗽、流鼻水，接著會病情加重，出現呼吸急促、喘鳴、發燒，也會咳到吐，若沒有及時治療，再嚴重一點甚至會出現肋骨下凹陷、胸骨上凹陷、發紺、呼吸困難等症況，甚至恐引發嚴重呼吸衰竭，併發腦炎或心肌炎，危及生命。

余秋霖表示，男童住院6天才逐漸恢復，期間進行排痰、點滴治療，同時針對病症進行支持性的療法，才逐漸恢復健康；他提醒家長，最近天氣變化大，要小心流感與新冠肺炎外，呼吸道融合病毒也要留意，出入人潮較多的公共場所要記得戴口罩，也要勤洗手，建議一歲以下的幼兒可以施打疫苗，做好防護措施，才能避免重症發生。

大甲李綜合兒科醫師余秋霖提醒，呼吸道融合病毒傳染力比流感高。記者游振昇／攝影
大甲李綜合兒科醫師余秋霖提醒，呼吸道融合病毒傳染力比流感高。記者游振昇／攝影

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