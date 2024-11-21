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烏金來了！嘉義縣養殖烏魚子產季登場 今年價格曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供

東北季風起，嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵曝曬加工，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，今年烏魚量質均佳無病害，因氣候異常飼養成本增加，加上部分魚塭做太陽光電，漁民棄養增多，目前價格平穩，部分烏魚盤商到高雄市茄萣買烏魚卵，帶回嘉加工製成烏魚子上市。

嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地養殖，漁民採收雌烏大多養2至3年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好。

烏魚全身具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚腱、烏魚殼，前3者是大家熟知的「烏魚三寶」，雌烏取卵加工製作烏魚子，烏魚子好吃秘訣：魚卵鮮度維持良好；魚卵品質穩定均一：製作工序精湛，從魚卵綁線清洗、鹽醃、板壓、塑形、脫鹽到曝曬等，每個步驟影響品質。

縣府農業處漁業科說，近年養殖技術、加工業製程不斷改良，養殖烏魚子風味口感超越野生烏魚子，成為市場主流，放養2年烏魚每尾可取魚卵約5台兩、3年烏8至9台兩，目前8兩重行情為每台斤950元。

張姓盤商說，漁民考量飼養成本風險大，大多放養2年，今年價格與去年差不多，現在已有加工烏魚子陸續上市，取魚卵後的烏魚殼盤商收購賣到市場，因部分養殖烏魚子取魚卵帶「肉頭」，增加重量不利加工，轉到高雄茄萣買不帶「肉頭」魚卵，帶回嘉加工製成烏魚子。

東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
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東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供
東北季風起，西部沿海嘉義縣及高雄市養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚。圖／張姓盤商提供

嘉義 漁民 烏魚子

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