南部放晴北部今還是濕涼 這天起水氣才會減少

南部天氣多雲到晴，北部雨今天繼續下，且低溫只有19度，相當濕涼，不少民眾問雨要下到什麼時候？中央氣象署指出，周五開始水氣逐漸減少，周六水氣進一步減少，除大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象署指出，今天仍受東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區及馬祖容易下雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生；竹苗、花東地區有局部短暫雨；中部地區、南部山區及澎湖、金門偶有零星降雨，南部平地為多雲可見陽光的天氣。

溫度方面，北部、東北部今整天氣溫在19到23度，感受濕涼，其他地區低溫20到22度，高溫25到28度，馬祖整天氣溫16到19度，金門18到21度，澎湖21到23度。

周五到周六仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，整天溫度變化不大，其他地區早晚亦涼，白天感受溫暖舒適。

但氣象署說，周五開始水氣逐漸減少，迎風面北部、東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六水氣進一步減少，氣象署說，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區降雨變得比較零星，其他地區為多雲到晴。北部及東北部18到24度，花東21到26度，中南部19到29度；澎湖21到24度，金門17到23度，馬祖16到19度。

氣象署表示，周日（24日）到下周一東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。