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細胞療法 助糖尿病嬤免於截肢

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

一名75歲糖尿病患者，末期腎病變需血液透析，因急性右下肢血管阻塞、右腳趾多處壞死而就醫。三軍總醫院為這名患者執行感染控制右足第二趾截肢手術，再施以細胞治療，重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，經過4個多月治療，患者已逐步恢復。

三總整形外科病房主任喬浩禹表示，感染性傷口、燒燙傷、自體免疫傷口、壓瘡、糖尿病傷口與放射性潰瘍等，超過四周未明顯改善，就屬於「困難傷口」，對於這類患者，可考慮細胞療法。

以糖尿病患者的傷口為例，喬浩禹說，延遲癒合起因於巨噬細胞失衡，使用細胞療法可將幹細胞置放在慢性傷口表面上，搭配進階傷口敷料，屬於個別化治療。

喬浩禹指出，這名糖尿病患者須洗腎，因急性右下肢血管阻塞，導致腳趾在一周內迅速壞死發黑，因此執行右足第二趾截肢手術，傷口感染穩定後，使用自體血小板血漿注射療法（PRP）促進組織活化，後續以細胞治療連續六周，重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，達成最大程度復原狀態。

喬浩禹解釋，過去這類傷口壞死的患者，往往只能選擇截肢，可能會接連截去腳掌、小腿等，對生活產生極大影響。

細胞治療有可能幫助患者保留身體組織，維持行走或抓握的能力。但喬浩禹指出，治療效果取決於傷口狀況，細胞培養的同時，需要先把傷口「養好」，不能放任傷口化膿。

衛福部2018年頒布特管法，正式開放六大項細胞治療技術，細胞治療可運用在抗癌及再生醫療領域，目前細胞治療僅能使用自體細胞，以糖尿病傷口相關治療為例，一個療程需數十萬元。喬浩禹說，未來如放寬至異體細胞治療等，有望降低成本，減少患者負擔。

患者 截肢 糖尿病

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